Саттаров Айвар

Общая информация

Саттаров Айвар — выпускник МАрхИ, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России и Союза художников Татарстана.



В 2006 году был удостоен звания «Заслуженный архитектор Республики Татарстан» за вклад в проектирование и строительство мечети «Кул-Шариф». За выдающийся вклад в проектирование областной соборной мечети «Нур Гасыр» в г. Актобе (2008, Казахстан) стал кавалером ордена Дружбы Республики Казахстан. В 2012 году в составе группы архитекторов, участвовавших в создании мечети «Кул-Шариф», стал лауреатом Государственной премии РТ им. Г. Тукая. Создал и долгие годы возглавлял кафедру реконструкции и реставрации архитектурного наследия в Казанском архитектурно-строительном университете (2000—2010).





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