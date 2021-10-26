День в истории: создание Фонда дольщиков в Татарстане, МХАТ, первый в мире футбольный союз

Чем примечательна дата 26 октября

Фото: wikipedia.org (Антон Чехов читает «Чайку» артистам театра, 1898 год)

Сегодня, 26 октября, национальный день Австрийской Республики, праздник граната в Азербайджане и Всемирная ночь воя на луну. В этот день в разные годы в Москве официально открыли Московский художественный театр, в Лондоне учредили футбольную ассоциацию Англии, ставшую первым в мире узкоспециальным футбольным союзом. Родились: живописец и литератор Василий Верещагин, советский генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев, русский писатель и поэт Андрей Белый, актер и режиссер, один из основоположников татарского профессионального театра Габдулла Камалетдинов, американский философ и писатель Наполеон Хилл, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, заслуженный деятель искусств России Владимир Железников, народный артист РСФСР Владимир Кашпур. Умерли: кораблестроитель Алексей Крылов, герой Гражданской войны, маршал Советского Союза Семен Буденный, один из пионеров авиастроения Игорь Сикорский, советский детский писатель Аркадий Гайдар, народный артист РСФСР Николай Караченцов, народный артист России Леонид Филатов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Оргкомитет по подготовке празднования юбилея Татарстана, крушение вертолета под Казанью

В 1874 году в Воронеже родился профессор кафедры географии и этнографии Казанского университета — известный ученый, специалист в области географии, этнографии, археологии, антропологии и музейного дела Бруно Адлер. Под его руководством студенты занимались геодезическими и гидрографическими работами и археологическими раскопками в Займище. Благодаря усилиям и стараниями Бруно в Казани появился лучший в России университетский музей археологии и этнографии. Именно он сформулировал основные задачи географического и этнографического изучения Среднего Поволжья, в том числе ТАССР, и одним из первых обратил внимание на некоторые проблемы, связанные с охраной природы и разумным использованием ее ресурсов. В 1919-м ученый возглавил Казанский городской музей. Однако в 1922-м он уехал в командировку и уже больше никогда не возвращался в Казань.

Фото: kpfu.ru

В 2003 году на 57-м году жизни умер уроженец Казани, народный артист России Леонид Филатов, известный ролями в таких фильмах, как «Город первой любви», «Экипаж», «Грачи», «Петля», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Благотворительный бал» и других. Детство актера однако прошло за пределами Татарстана — в Пензе. Его отец, Алексей Филатов, работал радистом, из-за чего семья артиста часто переезжала.

В 2008 году в 12 километрах от Казани на окраине села Новая Тура разбился вертолет МИ-8 — трагедия закончилась гибелью четырех членов экипажа и тяжелыми травмами пятого, успевшего выпрыгнуть из падающего судна. Как выяснили эксперты, аварийная ситуация возникла на седьмой минуте полета, когда вертолет летел со скоростью 234 км/час на высоте 450 метров — отказало управление. Командир судна велел покинуть вертолет, но никто, кроме второго пилота, не успел выполнить приказ. Как рассказывали очевидцы катастрофы, за секунды до падения вертолет завалился на бок и перевернулся. После удара о землю фюзеляж разломился надвое и загорелся. Причина трагедии, как выяснилось позже, оказалась в том, что при сборке машины работники Казанского вертолетного завода не закрепили должным образом болт, соединявший «элементы линии поперечной проводки управления». В итоге от вибрации он вылетел в полете, что обернулось трагедией.

Фото: tatar-inform.ru

Четыре года назад депутаты Госсовета Татарстана пятого созыва приняли законопроект о Фонде защиты прав дольщиков. Таким образом парламентарии привели республиканское законодательство в соответствие с федеральным, которое предусматривало создание специального компенсационного фонда — публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».



К юбилею ТАССР в 2020-м начали готовиться за 2 года до него. В 2018-м тогда еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Татарстан. Возглавил его — заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, а президента РТ Рустама Минниханова назначили его замом. Всего в состав организаторов векового юбилея Татарстана вошли 29 человек.



Фото: Максим Платонов

В прошлом году ушла из жизни народная артистка Татарстана, хормейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Венера Гараева. Свою карьеру она начала с артистки хора в 1961-м, а затем, с 1978 по 2007 годы она занимала должность главного хормейстера. До последнего дня жизни она работала дирижером хора Госансамбля. Незадолго до кончины артистка переболела коронавирусом.

Московский художественный общедоступный театр, распродажа русского антиквариата

В 1898 году открылся Московский художественный общедоступный театр, созданный Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Первым спектаклем, сыгранном на его сцене, стал «Царь Федор Иоаннович». «Не забывайте, что мы стремимся осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые, эстетические минуты среди той тьмы, которая окутала их. Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь», — обратился Станиславский к труппе артистов перед их дебютом. Первоначально спектакли ставили в небольшом арендованном помещении в саду «Эрмитаж», но спустя 4 года у театра появилось собственное здание в Камергерском переулке. В 1920 году театр стал академическим, а в 1932-м ему присвоили имя Максима Горького. Спустя еще 55 лет театр разделился на два самостоятельных — МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова.

Фото: historyrussia.org

В 1920 году Совет Народных Комиссаров издал постановление «О сборе и продаже за границей антикварных вещей». От распродажи драгоценностей власти планировали получить сотни миллионов рублей, но цифра ограничилась лишь 4,65 миллиона. Из этой суммы на покупку хлеба для народа направили лишь один миллион. Остальные деньги ушли на проведение самой кампании по продаже антиквариата.

В 2018 году глава государства Владимир Путин «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием» подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации». Учредителями организации выступают Минпросвещения и Федеральное агентство по делам национальностей. На сегодняшний день Фонд занимается поддержкой изучения родных языков в России, разработкой учебников и словарей, а также содействует в подготовке преподавателей.

Фото: Максим Платонов

Три года назад за день до своего 74-го дня рождения ушел из жизни актер театра и кино Николай Караченцов. «Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сообщил печальную новость его сын. Незадолго до смерти артиста госпитализировали с воспалением легких. Караченцов запомнился россиянам ролями в фильмах «Старший сын», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов». Среди известных театральных работ актера — спектакль «Юнона и Авось».



Старейший в мире футбольный союз, Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок

158 лет назад, в 1863 году, появился первый в мире футбольный союз — Футбольная ассоциация Англии. Организация появилась посредством объединения одиннадцати футбольных клубов и школьных команд, большинство из которых на сегодняшний день уже прекратили свое существование. В тот день их представители встретились в лондонской таверне «Вольные каменщики» (Freemason’s Tavern), чтобы выработать единые правила самой популярной в мире игры. Сегодня Футбольная ассоциация Англии контролирует и управляет футболом в стране и коронных владениях Гернси, Джерси и остров Мэн. Штаб- квартира старейшей футбольной ассоциации в мире расположена в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Фото: tunnel.ru

Почти столетие назад, в 1927 году, Парижский суд оправдал еврея-анархиста Самуила Шварцбарда, застрелившего бывшего украинского диктатора Симона Петлюру. Оправдательный приговор по делу об убийстве, произошедшем в мае 1926-го во французской столице, вынесли присяжные. Шварцбурд после злодеяния не скрывался от полиции и даже сам сдался ей, заявив, что застрелил убийцу. Причиной своего поступка он называл месть за еврейские погромы 1918—1920 годов на Украине. В его защиту высказались Марк Шагал, Максим Горький, Альберт Эйнштейн, Александр Керенский и другие.

В 1979 году в Вене была подписана Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок — документ, закрепивший право всех государств «на развитие и применение атомной энергии в мирных целях» и их законную заинтересованность в получении возможной пользы от этого. На этот шаг государства пошли «будучи глубоко обеспокоены всемирной эскалацией актов терроризма во всех его формах и проявлениях, а также угрозами, которые создают международный терроризм и организованная преступность». Документом закреплялись сразу несколько важных принципов: конфиденциальность, ответственность государств, планы действий в чрезвычайных ситуациях, культура безопасности и другие. Конвенция вступила в силу лишь в 1987-м, а затем стала одним из основных международных антитеррористических конвенций и протоколов.