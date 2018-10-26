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Происшествия

Умер актер Николай Караченцов

09:43, 26.10.2018
Умер актер Николай Караченцов
Фото: wikipedia.org

В Москве скончался советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов. Об этом сообщил его сын.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — приводит ТАСС слова сына Караченцова.

Отмечается, что актер ушел из жизни за день до своего 74-го дня рождения.

Напомним, Караченцов известен по фильмам «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов». Среди известных театральных работ — спектакль «Юнона и Авось».

Ранее Караченцов был госпитализирован с воспалением легких.

Происшествия
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