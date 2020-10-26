В Казани умерла хормейстер Госансамбля песни и танца РТ Венера Гараева
В понедельник, 26 октября, умерла хормейстер Госансамбля песни и танца РТ Венера Гараева. Она скончалась на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
Прощание с народной артисткой Татарстана назначено на 27 октября, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Венера Хасановна Гараева родилась в 1943 году в Сабинском районе РТ. В хор Госансамбля она попала в 1961 году. Казанскую консерваторию она окончила в 1973 году.
Звание народной артистки РТ Гараева получила в 1987 году.
Ранее сообщалось, что Венера Гараева заболела COVID-19. Деньги на ее реабилитацию начала собирать Дина Гарипова.
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