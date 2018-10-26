Мутко возглавил комитет по подготовке к празднованию 100-летия образования ТАССР

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Татарстан.

«Виталий Мутко — председатель организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Татарстан» — говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Зампредседателя назначен президент Татарстана Рустам Минниханов. В состав комитета также вошли председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.



Указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан» в 2020 году подписал в апреле президент России Владимир Путин. Банк России выпустит к этому событию памятную монету.

