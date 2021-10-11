Побуждение к вакцинации: как получить доступ в общественные места в Татарстане
Рассказываем, как создать и подтвердить учетную запись для получения QR-кода
С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан вводит QR-кодирование и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки — недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни. Получить и то, и другое можно лишь с помощью госуслуг, популярность которых за время пандемии уже значительно выросла — российский портал стал 4-м в мире по посещаемости сайтом госуправления. Теперь и татарстанцам придется заводить учетную запись на каждого взрослого члена семьи. Рассказываем, как это сделать.
Как получить электронный сертификат о вакцинации без сайта госулуг?
— Никак, это единственный способ. Если кто-то предлагает оформить сертификат за деньги и загрузить его на «Госуслуги» — это мошенники, — вот так безапелляционно предупреждает пользователей единый портал государственных услуг.
Действительно, иных способов получить QR-код вакцинированного или переболевшего не существует, предупреждают и в Минздраве республики. Например, если человек, казалось бы, уже обезопасил себя и давно привился от ковида, но не пользуется госуслугами (у многих есть такие родственники), ему все равно придется зарегистрироваться на портале, если он хочет беспрепятственно посещать любые объекты — справка о прививке пропуском не будет.
— Нужен электронный сертификат с QR-кодом. Необходимо создать личный кабинет на «Госуслугах» и пройти верификацию, — подтвердили в министерстве здравоохранения.
Если прививку не делают по причине недавно перенесенной болезни (в течение шести месяцев уровень антител достаточно высок), для получения цифрового кода переболевшего аналогично придется зарегистрироваться на портале.
Новость о вводе новых антиковидных ограничений уже вызвала очереди в республике, как в пунктах вакцинации, так и в МФЦ, куда в эти дни обращается много пожилых граждан для регистрации на «Госуслугах» и подтверждения учетной записи.
Рассказываем, как сделать это самостоятельно.
Как зарегистрироваться на «Госуслугах» онлайн через банк?
Быстро и легко зарегистрироваться на портале можно, если вы являетесь клиентом одного из нижеуказанных банков. Тогда можно просто перейти по ссылке и следовать инструкции:
- СберБанк
- Тинькофф Банк
- Банк Санкт-Петербург
- СКБ Банк
- ДелоБанк
- ПСБ Банк
- МТС Банк
- Банк ВТБ
- Почта Банк
- Ак Барс Банк
- Газэнергобанк
- РНКБ Банк
- Банк Авангард
Как зарегистрироваться на «Госуслугах» онлайн на самом портале?
Регистрация на самом портале займет чуть больше времени и усилий, поскольку после открытия учетной записи онлайн все равно потребуется очное подтверждение:
- перейдите на страницу регистрации,
- выберите Другой способ регистрации,
- укажите фамилию и имя, номер телефона или электронную почту,
- получите код подтверждения и введите его в специальном окне,
- для полного доступа к «Госуслугам» заполните данные паспорта и СНИЛС и подтвердите учетную запись,
- выберите удобный центр обслуживания и придите туда лично с паспортом и СНИЛС.
Как получить подтвержденную учетную запись?
Если вы уже пользуетесь «Госуслугами», но ваша учетная запись не подтверждена, придется пройти эту процедуру для получения QR-кода. Сделать это также можно несколькими способами. Например, подтвердить учетную запись онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через «Почту России».
Онлайн-подтверждение
В случае с банками, если вы клиент одного из них, можно опять же перейти по ссылке и следовать инструкции:
- СберБанк
- Тинькофф Банк
- Банк Санкт-Петербург
- СКБ Банк
- ДелоБанк
- ПСБ Банк
- МТС Банк
- Банк ВТБ
- Почта Банк
- Ак Барс Банк
- Газэнергобанк
- РНКБ Банк
- Банк Авангард
Еще один способ подтвердить учетную запись на «Госуслугах» — с помощью электронной подписи.
При личном посещении
Еще два способа подтверждения учетной записи на «Госуслугах» — личное посещение. Это можно сделать:
- в центрах обслуживания — потребуются паспорт и СНИЛС,
- заказным письмом через «Почту России».
Как получить QR-код
Если вы уже привиты или недавно перенесли официально подтвержденную болезнь, после регистрации и подтверждения учетной записи на «Госуслугах» вы автоматически сразу получите сертификат о вакцинации с цифровым кодом, или QR-кодом, переболевшего. Подробнее, как их найти на портале, мы уже рассказывали в предыдущем материале.
Если же прививка вам еще только предстоит, можно ознакомиться с перечнем и работой пунктов вакцинации.
Что касается лиц с медотводом, в Минздраве уже объяснили, что они будут лишены доступа в общественные места. Судя по всему, сюда же можно отнести и детей, ведь свободно посещать ТЦ, спорткомплексы, кафе, рестораны, кинотеатры и другие объекты, согласно установленным правилам, смогут лишь граждане с QR-кодами.
— QR-код — это результат успешного прохождения вакцинации, и условно мы понимаем, что человек не заболеет, но он может переносить, выделять, и люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения. Поэтому они, конечно же, доступа в места общественного пользования иметь не будут, независимо от того, есть медотвод или нет. Условие получения QR-кода одно: либо ты переболел и в течение полугода у тебя действует код, либо вакцинировался и у тебя год действует QR-код, — пояснял первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым