Побуждение к вакцинации: как получить доступ в общественные места в Татарстане

Рассказываем, как создать и подтвердить учетную запись для получения QR-кода

С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан вводит QR-кодирование и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки — недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни. Получить и то, и другое можно лишь с помощью госуслуг, популярность которых за время пандемии уже значительно выросла — российский портал стал 4-м в мире по посещаемости сайтом госуправления. Теперь и татарстанцам придется заводить учетную запись на каждого взрослого члена семьи. Рассказываем, как это сделать.



Как получить электронный сертификат о вакцинации без сайта госулуг?



— Никак, это единственный способ. Если кто-то предлагает оформить сертификат за деньги и загрузить его на «Госуслуги» — это мошенники, — вот так безапелляционно предупреждает пользователей единый портал государственных услуг.

Действительно, иных способов получить QR-код вакцинированного или переболевшего не существует, предупреждают и в Минздраве республики. Например, если человек, казалось бы, уже обезопасил себя и давно привился от ковида, но не пользуется госуслугами (у многих есть такие родственники), ему все равно придется зарегистрироваться на портале, если он хочет беспрепятственно посещать любые объекты — справка о прививке пропуском не будет.

— Нужен электронный сертификат с QR-кодом. Необходимо создать личный кабинет на «Госуслугах» и пройти верификацию, — подтвердили в министерстве здравоохранения.

Если прививку не делают по причине недавно перенесенной болезни (в течение шести месяцев уровень антител достаточно высок), для получения цифрового кода переболевшего аналогично придется зарегистрироваться на портале.

Новость об ограничениях вызвала очереди в МФЦ, куда обращается много граждан для регистрации на «Госуслугах» и подтверждения учетной записи

Новость о вводе новых антиковидных ограничений уже вызвала очереди в республике, как в пунктах вакцинации, так и в МФЦ, куда в эти дни обращается много пожилых граждан для регистрации на «Госуслугах» и подтверждения учетной записи.

Рассказываем, как сделать это самостоятельно.

Как зарегистрироваться на «Госуслугах» онлайн через банк?

Быстро и легко зарегистрироваться на портале можно, если вы являетесь клиентом одного из нижеуказанных банков. Тогда можно просто перейти по ссылке и следовать инструкции:

Как зарегистрироваться на «Госуслугах» онлайн на самом портале?

Регистрация на самом портале займет чуть больше времени и усилий, поскольку после открытия учетной записи онлайн все равно потребуется очное подтверждение:

перейдите на страницу регистрации, выберите Другой способ регистрации, укажите фамилию и имя, номер телефона или электронную почту, получите код подтверждения и введите его в специальном окне, для полного доступа к «Госуслугам» заполните данные паспорта и СНИЛС и подтвердите учетную запись, выберите удобный центр обслуживания и придите туда лично с паспортом и СНИЛС.

Фото: ramen.msr.mosreg.ru

Как получить подтвержденную учетную запись?



Если вы уже пользуетесь «Госуслугами», но ваша учетная запись не подтверждена, придется пройти эту процедуру для получения QR-кода. Сделать это также можно несколькими способами. Например, подтвердить учетную запись онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через «Почту России».

Онлайн-подтверждение

В случае с банками, если вы клиент одного из них, можно опять же перейти по ссылке и следовать инструкции:

Еще один способ подтвердить учетную запись на «Госуслугах» — с помощью электронной подписи.

При личном посещении

Еще два способа подтверждения учетной записи на «Госуслугах» — личное посещение. Это можно сделать:

в центрах обслуживания — потребуются паспорт и СНИЛС,

заказным письмом через «Почту России».

Фото: Илья Репин





Как получить QR-код

Если вы уже привиты или недавно перенесли официально подтвержденную болезнь, после регистрации и подтверждения учетной записи на «Госуслугах» вы автоматически сразу получите сертификат о вакцинации с цифровым кодом, или QR-кодом, переболевшего. Подробнее, как их найти на портале, мы уже рассказывали в предыдущем материале.

Если же прививка вам еще только предстоит, можно ознакомиться с перечнем и работой пунктов вакцинации.

Что касается лиц с медотводом, в Минздраве уже объяснили, что они будут лишены доступа в общественные места. Судя по всему, сюда же можно отнести и детей, ведь свободно посещать ТЦ, спорткомплексы, кафе, рестораны, кинотеатры и другие объекты, согласно установленным правилам, смогут лишь граждане с QR-кодами.

— QR-код — это результат успешного прохождения вакцинации, и условно мы понимаем, что человек не заболеет, но он может переносить, выделять, и люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения. Поэтому они, конечно же, доступа в места общественного пользования иметь не будут, независимо от того, есть медотвод или нет. Условие получения QR-кода одно: либо ты переболел и в течение полугода у тебя действует код, либо вакцинировался и у тебя год действует QR-код, — пояснял первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.