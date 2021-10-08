Новости общества

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Как и где получить QR-код вакцинированного или переболевшего: Татарстан — 2021

00:00, 08.10.2021 13 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

Ликбез для татарстанцев в преддверии ввода новых антиковидных ограничений

Как и где получить QR-код вакцинированного или переболевшего: Татарстан — 2021
Фото: inivanteevka.ru

С понедельника Татарстан вводит QR-коды для посещения общественных мест и обязательную изоляцию для непривитых граждан старше 65 лет, следует из постановления правительства республики. Вход в кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры, аквапарки, торговые центры и ТРК, гипермаркеты с площадью торгового зала свыше 400 кв. метров возможен только при предъявлении QR-кода. Как и где его получить, если вы прошли вакцинацию или переболели, — подробнее в нашем материале.

  1. Как получить QR-код вакцинированного

    Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После вакцинации в течение пяти дней вам поступит уведомление на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах» с информацией о первой прививке, а также доступом к дневнику самонаблюдения. Если письмо и уведомление не пришли, обратитесь в медицинское учреждение, где ставили прививку. Сотрудники внесут ваши данные в регистр вакцинированных. Сертификат и QR-код автоматически появятся после второй прививки*.
  2. Как получить QR-код для переболевшего

    Если переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев и имеете подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», вы получите сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код.

    Если не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.
  3. Как получить QR-код при повторной вакцинации

    Если вы проходите повторную вакцинацию или ставите прививку после того, как переболели, QR-код появится после первой дозы.

    Сертификат и QR-код будут доступны на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги», в мобильном приложении «СТОП Коронавирус».
  4. Я переболел COVID-19, но не получил QR-код

    Если переболели COVID-19 и у вас есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но не видите сведения о перенесенном заболевании в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», оставьте обращение в форме обратной связи. Внимательно читайте подсказки на форме и постарайтесь указать как можно больше подробной информации. Это поможет решить вопрос в кратчайшие сроки.

    Если переболели без обращения к врачу или вам не поставили диагноз COVID-19, оформить сертификат не получится, даже если есть положительный тест на антитела. Для получения QR-кода можно сдать ПЦР-тест или сделать прививку.
  5. Почему справка на наличие антител к COVID-19 не будет пропуском

    Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном COVID-19. Справка о наличии антител к COVID-19 не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код.

    Если не обращались в медицинскую организацию и вам не поставили диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), то не сможете получить QR-код. Для получения пропуска на 72 часа можете сдать ПЦР-тест на наличие заболевания или записаться и пройти вакцинацию для получения сертификата вакцинированного, который действует в течение года.
  6. Сколько действует сертификат переболевшего COVID-19

    QR-код на сертификате переболевшего может быть использован в течение 6 месяцев с даты выздоровления.
  7. Как получить сертификат вакцинированного

    Для получения сертификата на «Госуслугах» важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о вас внесут в регистр вакцинированных.

    После полной вакцинации электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

    Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки. Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию от COVID-19.
  8. Где найти сертификат вакцинированного

    Кроме приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», сертификат можно открыть на странице с сертификатом или через поиск по слову «вакцинация». Сертификат появляется только у пользователей с подтвержденной учетной записью.
  9. Когда приходит сертификат о прививке

    Вакцина двухкомпонентная. Электронный сертификат появляется после второй прививки. После первой прививки на почту и в личный кабинет на «Госуслугах» должно прийти письмо о вакцинации — с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придет письмо со ссылкой на сертификат.

    Вакцина однокомпонентная. Сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный кабинет на «Госуслугах» придет письмо со ссылкой на сертификат.

    Обычно письмо от «Госуслуг» приходит в течение суток. Но в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где делали прививку, этот срок может составлять несколько дней.

    Если письмо после первой или второй прививки не приходит, оставьте жалобу в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения «QR-код и сертификат вакцинированного».
  10. У меня есть антитела, но я не обращался к врачу

    Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода или сертификата о перенесенном COVID-19.

    Можете получить QR-код на 72 часа, сдав отрицательный ПЦР-тест, или запишитесь и пройдите вакцинацию для получения сертификата вакцинированного.
  11. Как подготовиться к заграничной поездке

    Если планируете поездку за рубеж, убедитесь, что сведения о вашем загранпаспорте есть в личном кабинете на «Госуслугах».

    Необходимость в вакцинации от COVID-19 зависит от того, куда вы отправляетесь. Условия для конкретных стран можно найти на сайте Ростуризма.

    На сегодня почти все страны требуют от прибывших граждан ПЦР-тест на COVID-19, выполненный в сертифицированной лаборатории. Требования к справкам могут различаться в зависимости от страны посещения: где-то ограничатся QR-кодом, а где-то затребуют оригинал документа и его копию. Причем перед поездкой лучше уточнить, на каком языке должна быть справка.

* По материалам порталов «Госуслуги» и «Стопкоронавирус.РФ».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 09:24
    QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Москве получили узнавшие о заболевании COVID-19 после теста на антитела, сообщили в оперативном штабе Москвы.
    Татарстан,ку-ку??
    Ответить
  • Анонимно 09:54
    Выборы закончились...
    Ответить
  • Анонимно 10:01
    Есть документ "Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2021 г. N 1/И/1-155 О стандартной операционной процедуре "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению". В котором русским по белому написано "Лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются."
    Им как быть? Переболевшие, с антителами, но без QR-кода и права посещать вот это вот все? Гениально!
    Ответить
  • Анонимно 10:10
    скоро без qr-кода из подъезда выпускать не будут
    Ответить
    Анонимно 10:24
    Так тех, кому 65 и так уже не выпускают
    Ответить
  • Анонимно 10:13
    Страна переходит к сценарию "жизнь ради вакцинации".
    Ответить
    Анонимно 10:25
    Биг фарма должна зарабатывать.
    Ответить
  • Анонимно 10:23
    Маразм крепчает
    Ответить
  • Анонимно 10:48
    электронный концлагерь набирает обороты
    Ответить
  • Анонимно 11:27
    а для снятия денег в банкомате куаркод нужен??
    Ответить
  • Анонимно 11:34
    Ну что ж, настала пора интернет-магазинов и доставок.
    Ответить
  • Анонимно 12:00
    Пцр-тесты бесплатно делают ?
    Ответить
    Анонимно 12:32
    Ага щаз, это ж какой источник дохода-то. Только если болеешь, то бесплатно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

13:29 МСК Все новости
Новости раздела