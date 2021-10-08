Как и где получить QR-код вакцинированного или переболевшего: Татарстан — 2021
Ликбез для татарстанцев в преддверии ввода новых антиковидных ограничений
С понедельника Татарстан вводит QR-коды для посещения общественных мест и обязательную изоляцию для непривитых граждан старше 65 лет, следует из постановления правительства республики. Вход в кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры, аквапарки, торговые центры и ТРК, гипермаркеты с площадью торгового зала свыше 400 кв. метров возможен только при предъявлении QR-кода. Как и где его получить, если вы прошли вакцинацию или переболели, — подробнее в нашем материале.
- Как получить QR-код вакцинированного
Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После вакцинации в течение пяти дней вам поступит уведомление на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах» с информацией о первой прививке, а также доступом к дневнику самонаблюдения. Если письмо и уведомление не пришли, обратитесь в медицинское учреждение, где ставили прививку. Сотрудники внесут ваши данные в регистр вакцинированных. Сертификат и QR-код автоматически появятся после второй прививки*.
- Как получить QR-код для переболевшего
Если переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев и имеете подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», вы получите сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код.
Если не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.
- Как получить QR-код при повторной вакцинации
Если вы проходите повторную вакцинацию или ставите прививку после того, как переболели, QR-код появится после первой дозы.
Сертификат и QR-код будут доступны на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги», в мобильном приложении «СТОП Коронавирус».
- Я переболел COVID-19, но не получил QR-код
Если переболели COVID-19 и у вас есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но не видите сведения о перенесенном заболевании в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», оставьте обращение в форме обратной связи. Внимательно читайте подсказки на форме и постарайтесь указать как можно больше подробной информации. Это поможет решить вопрос в кратчайшие сроки.
Если переболели без обращения к врачу или вам не поставили диагноз COVID-19, оформить сертификат не получится, даже если есть положительный тест на антитела. Для получения QR-кода можно сдать ПЦР-тест или сделать прививку.
- Почему справка на наличие антител к COVID-19 не будет пропуском
Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном COVID-19. Справка о наличии антител к COVID-19 не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код.
Если не обращались в медицинскую организацию и вам не поставили диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), то не сможете получить QR-код. Для получения пропуска на 72 часа можете сдать ПЦР-тест на наличие заболевания или записаться и пройти вакцинацию для получения сертификата вакцинированного, который действует в течение года.
- Сколько действует сертификат переболевшего COVID-19
QR-код на сертификате переболевшего может быть использован в течение 6 месяцев с даты выздоровления.
- Как получить сертификат вакцинированного
Для получения сертификата на «Госуслугах» важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о вас внесут в регистр вакцинированных.
После полной вакцинации электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки. Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию от COVID-19.
- Где найти сертификат вакцинированного
Кроме приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», сертификат можно открыть на странице с сертификатом или через поиск по слову «вакцинация». Сертификат появляется только у пользователей с подтвержденной учетной записью.
- Когда приходит сертификат о прививке
Вакцина двухкомпонентная. Электронный сертификат появляется после второй прививки. После первой прививки на почту и в личный кабинет на «Госуслугах» должно прийти письмо о вакцинации — с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придет письмо со ссылкой на сертификат.
Вакцина однокомпонентная. Сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный кабинет на «Госуслугах» придет письмо со ссылкой на сертификат.
Обычно письмо от «Госуслуг» приходит в течение суток. Но в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где делали прививку, этот срок может составлять несколько дней.
Если письмо после первой или второй прививки не приходит, оставьте жалобу в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения «QR-код и сертификат вакцинированного».
- У меня есть антитела, но я не обращался к врачу
Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода или сертификата о перенесенном COVID-19.
Можете получить QR-код на 72 часа, сдав отрицательный ПЦР-тест, или запишитесь и пройдите вакцинацию для получения сертификата вакцинированного.
- Как подготовиться к заграничной поездке
Если планируете поездку за рубеж, убедитесь, что сведения о вашем загранпаспорте есть в личном кабинете на «Госуслугах».
Необходимость в вакцинации от COVID-19 зависит от того, куда вы отправляетесь. Условия для конкретных стран можно найти на сайте Ростуризма.
На сегодня почти все страны требуют от прибывших граждан ПЦР-тест на COVID-19, выполненный в сертифицированной лаборатории. Требования к справкам могут различаться в зависимости от страны посещения: где-то ограничатся QR-кодом, а где-то затребуют оригинал документа и его копию. Причем перед поездкой лучше уточнить, на каком языке должна быть справка.
* По материалам порталов «Госуслуги» и «Стопкоронавирус.РФ».
комментарии
Татарстан,ку-ку??
Им как быть? Переболевшие, с антителами, но без QR-кода и права посещать вот это вот все? Гениально!