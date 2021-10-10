Главное о коронавирусе на 10 октября: у Татарстана нет другого выхода, новая теория эволюции вируса

Минниханов: нет другого выхода

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 102 заболевших COVID-19. Всего на 10 октября в республике зафиксировали 27 836 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 612 человек, в том числе 17 — за последние сутки. Умерло 788 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании объяснил ужесточение ограничений и введение в республике системы QR-кодов. По его словам, другого выхода у Татарстана просто нет. Также президент РТ добавил, что власти будут жестко требовать выполнения ограничений.

Введение ограничительных мер резко подстегнуло темпы вакцинации в Татарстане. Вчера прирост за сутки составил 10 300 человек. Медики в ТЦ Казани работали до последнего посетителя — вплоть до закрытия торговых центров. Привили всех пришедших на вакцинацию.

В Набережных Челнах образовались очереди в пунктах вакцинации из-за объявления о введении с 11 октября новых COVID-ограничений, в том числе системы QR-кодов. В поликлинике очередь набралась из 30 человек, в торговых центрах очереди достигали 160 человек.



Фото: chelny-izvest.ru

Вслед за торговыми центрами обращение к властям республики готовят рестораторы, которые оценивают спад прибыли примерно в 30—70% от общей выручки при введении системы QR-кодов. Если система просуществует долго, многие кафе и рестораны окажутся под угрозой закрытия.

Руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин рассказал о том, как коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. По его словам, число захоронений выросло на 40%. Если раньше в Казани в сутки в среднем проходило около 40 похорон, а теперь это уже около 75—100 погребений. По мнению Мустафина, если так будет продолжаться, Казань может столкнуться с нехваткой мест на кладбищах. Городу необходим крематорий.

Выросла доля развития психических расстройств

За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 274 человека. Число зараженных выросло до 7 775 365 человек, а выздоровевших — до 6 858 119 человек.



Зафиксировано 962 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 216 415 человек.



За последние сутки проведено 584 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 451 346 человек.



Научный журналист, популяризатор науки, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов считает, что официальную статистику заболевания «надо умножать на шесть-семь». Пока реальные цифры можно оценивать только по некоторым косвенным вещам очень примерно. «Важно понимать, что статистика по заболеваемости, которую мы видим, — это положительные ПЦР-тесты. Управлять ей очень легко — мы просто уменьшаем количество проводимых тестов, и все — заболеваемость падает. Если мы увеличиваем количество проводимых тестов — заболеваемость сразу будет расти», — сказал Водовозов.

Фото: wikimedia.org

В России могут ввести локдаун в случае появления нового высокопатогенного штамма коронавируса. Такое мнение выразил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Кроме этого, вероятность полного локдауна есть, если COVID-19 начнет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Микст-инфекция протекает значительно тяжелее, чем все болезни, вызванные циркулирующими сейчас вирусами.

QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов введут в Чечне. Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации введут с 11 октября. Кроме того, вводится масочный режим в общественных местах.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцинированные от коронавируса люди, хоть и крайне редко, но все-таки попадают в реанимацию с COVID-19. По его словам, эффективность вакцины по защите от заболевания и предотвращению тяжелых осложнений не подвергается сомнению, а каждый случай сложного течения болезни у привитых людей индивидуален. Это может быть связано с другими тяжелыми болезнями, которые дополнительно ослабляют организм, такими как онкология или вирусная пневмония, не связанная с коронавирусом.

Врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали, что от проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач. Восстановление может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович заявил, что за время пандемии коронавируса количество пограничных психических расстройств и аффективных нарушений выросло в полтора-два раза. Увеличилось количество депрессий, появились пациенты с постковидной ипохондрией, с хроническим течением страха болезней. Еще больше людей стали страдать паранойей и увлекаться конспирологическими теориями.

Фото: скриншот видео

Актера Валерия Гаркалина в коронавирусном госпитале перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО, ЭМО). Его состояние оценивается как критическое.

В Крымском федеральном университете студентов перевели на дистант из-за ситуации с COVID-19. В то же время преподаватели и сотрудники администрации вуза продолжат работу в прежнем режиме.

Алтайский Минздрав опроверг обвинения об издевательствах в госпитале. Врачебная комиссия не выявила нарушений в действиях медиков ковидного госпиталя в Рубцовске после жалоб пожилой пациентки. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента, заявили в ведомстве.

«Коронавирусная катастрофа» в Донбассе

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 237 587 445 человек, 4 847 863 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 317 553). На второй строчке — Индия (33 953 475), на третьей — Бразилия ( 21 567 181), на четвертой — Россия ( 7 631 034, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 7 152 009).



Больше всего смертей зафиксировано в США (712 974). За ними следуют Бразилия (600 829), Индия (450 589), Мексика (281 958), Россия (211 627) и Перу (199 641).

Коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане. Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм рассказал, что, согласно этой теории, в одном человеке произошли сотни мутаций, прежде чем был образован Sars-Cov-2. «Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — рассказал Латэм.

В Риме полиция применила водометы и слезоточивый газ против манифестантов, которые протестовали против использования электронных COVID-сертификатов. Некоторые манифестанты забросали силовиков петардами и дымовыми шашками, выкрикивали лозунги против ковид-сертификатов и «санитарной диктатуры».

Фото: скриншот видео euronews.com

От последствий коронавируса умер пакистанский физик-ядерщик, руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан. Он скончался на 86-м году жизни.

Во Франции против санитарных пропусков бастуют больше 45 тысяч человек. Акции протеста прошли в Париже, Страсбурге, Лионе, Нанси, Марселе, Орлеане. Главным требованием манифестантов к властям стала отмена пропусков для подростков 12—17 лет.

Украинский журналист Денис Казанский заявил о «коронавирусной катастрофе» в Донбассе и Луганске. С середины сентября госпитали в ДНР и ЛНР загружены на 100%. Каждый день сообщается о 600-700 новых случаях заражения. Он посоветовал местным жителям побыстрее уезжать.

Женевский автосалон 2022 года отменен. Организаторы объявили, что выставка в 2022 году не состоится из-за вызванных пандемией коронавируса проблем в автомобильной индустрии. Решение было принято с учетом интересов как автопроизводителей, так и любителей автомобилей.

Ольга Шагиева