Генподрядчик из Казани должен устранить дефекты на «Самара Арене», несмотря на опровержение «аварийности»

Фото: Динар Фатыхов

Представители «Самара Арены» опровергли информацию, распространенную ранее в СМИ, об аварийном состоянии стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. При этом генподрядчик строительства — казанское производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» — по решению суда обязан устранить выявленные дефекты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились кадры с заржавевшими креплениями кровли «Солидарность Самара Арены» и сообщения о повреждении металлоконструкций над трибунами.

— «Самара Арена» не подтверждает информацию об аварийном состоянии стадиона... На видео отображены элементы крепления системы звукоусиления стадиона и следы протечек кровли стадиона. Данные замечания зафиксированы при приемке объекта в собственность Самарской области, судебное решение об устранении дефектов производственно-строительным объединением «Казань» в рамках гарантийных сроков вступило в законную силу, — сообщили представители «Самара Арены».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В организации подчеркнули, что стадион эксплуатируется в штатном режиме и дефекты конструкций кровли отсутствуют. При этом недочеты, которые предстоит устранить ПСО «Казань», не влияют на несущие свойства конструкций.

— Эксплуатирующей службой производятся ежедневные обходы и плановые работы на стадионе, осуществляются весенние и осенние осмотры, планируется и проводится плановый текущий ремонт за счет средств областного бюджета, — добавили представители.

Строительство «Самара Арены» велось с 2014 года для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля 2018 года, а на следующий день состоялся первый тестовый матч.

Рената Валеева