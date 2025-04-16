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Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +20 градусов

07:00, 16.04.2025

Прогнозируется переменная облачность

Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +20 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +9 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +15 до +20 градусов, в Казани — от +17 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина

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