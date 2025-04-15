В Казани изменятся схемы движения автобусов №71 и №84

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана с 19 апреля изменится схема движения автобусов №71 и №84. Об этом сообщили в исполкоме города. Изменения связаны с увеличением пассажиропотока в весенне-летний период.

В выходные дни автобус маршрута №71 «Городская больница №5 — жилой массив Константиновка» будет заезжать на остановочный пункт «Самосыровское кладбище».

Кроме того, на маршруте №84 «Ул. Халитова — ж. м. Чебакса» будет введен новый остановочный пункт «Кладбище Курган».

Администрация города просит жителей и гостей Казани учитывать данные изменения при планировании поездок.

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля в храмах и монастырях Казани пройдут Пасхальные богослужения. После них для верующих организуют спецподачу транспорта.