Матч «Челмет» — «Торпедо-Горький» вошел в тройку самых долгих игр плей-офф ВХЛ

Фото: Динар Фатыхов

В Челябинске на стадионе «Юность» завершился третий матч серии 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка чемпиона России между «Челметом» и «Торпедо-Горьким». Игра закончилась в конце пятого овертайма со счетом 2:1 в пользу гостей и стала третьей по продолжительности в истории плей-офф лиги — 158 минут и 5 секунд.

Обе команды не реализовали по штрафному броску в течение дополнительных периодов. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Торпедо-Горького».

Самые продолжительные матчи в истории плей-офф ВХЛ:

163 минуты и 36 секунд — «Динамо» СПб — «СКА-Нева» (сезон-2017/2018)

158 минут и 11 секунд — «СКА-Нева» — АКМ (сезон-2023/2024)

158 минут и 5 секунд — «Челмет» — «Торпедо-Горький» (сезон-2024/2025)

1 20 минут и 23 секунды — ТХК — «Динамо» МО (сезон-2015/2016)

119 минут и 6 секунд — «Сарыарка» — «Нефтяник» (сезон-2018/2019)

Напомним, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список самых богатых игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по данным статистического портала Sportrac. На данный момент Овечкин заработал $161,72 млн.



Матвей Гавриков