Матч «Челмет» — «Торпедо-Горький» вошел в тройку самых долгих игр плей-офф ВХЛ
В Челябинске на стадионе «Юность» завершился третий матч серии 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка чемпиона России между «Челметом» и «Торпедо-Горьким». Игра закончилась в конце пятого овертайма со счетом 2:1 в пользу гостей и стала третьей по продолжительности в истории плей-офф лиги — 158 минут и 5 секунд.
Обе команды не реализовали по штрафному броску в течение дополнительных периодов. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Торпедо-Горького».
Самые продолжительные матчи в истории плей-офф ВХЛ:
- 163 минуты и 36 секунд — «Динамо» СПб — «СКА-Нева» (сезон-2017/2018)
- 158 минут и 11 секунд — «СКА-Нева» — АКМ (сезон-2023/2024)
- 158 минут и 5 секунд — «Челмет» — «Торпедо-Горький» (сезон-2024/2025)
- 120 минут и 23 секунды — ТХК — «Динамо» МО (сезон-2015/2016)
- 119 минут и 6 секунд — «Сарыарка» — «Нефтяник» (сезон-2018/2019)
Напомним, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список самых богатых игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по данным статистического портала Sportrac. На данный момент Овечкин заработал $161,72 млн.
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