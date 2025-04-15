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В Казани начали запускать фонтаны, первые заработали в Ленинском саду и сквере Славы

20:18, 15.04.2025
В Казани начали запускать фонтаны, первые заработали в Ленинском саду и сквере Славы
Фото: Максим Платонов

В Казани стартовал сезон фонтанов! Комитет благоустройства города сообщил в своем телеграм-канале о начале работ по запуску водных объектов.

— Знаем, вы каждый год ждете своих любимчиков. Сегодня начали первые работы. Уже запустили фонтаны в Ленинском саду и в сквере Славы. Завтра по плану — фонтаны у оперного театра и у ДК им. Саид-Галеева, — говорится в сообщении.

Всего в городе предстоит запустить 29 фонтанов, от самых маленьких до крупного комплекса на Булаке. По информации комитета, работы займут около двух недель.

Рената Валеева

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