В Казани начали запускать фонтаны, первые заработали в Ленинском саду и сквере Славы

Фото: Максим Платонов

В Казани стартовал сезон фонтанов! Комитет благоустройства города сообщил в своем телеграм-канале о начале работ по запуску водных объектов.

— Знаем, вы каждый год ждете своих любимчиков. Сегодня начали первые работы. Уже запустили фонтаны в Ленинском саду и в сквере Славы. Завтра по плану — фонтаны у оперного театра и у ДК им. Саид-Галеева, — говорится в сообщении.

Всего в городе предстоит запустить 29 фонтанов, от самых маленьких до крупного комплекса на Булаке. По информации комитета, работы займут около двух недель.

Рената Валеева