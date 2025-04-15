Жительница Сабинского района похитила у коллеги миллион рублей, поверив мошенникам

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Сабинского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в краже (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что в декабре 2024 года женщина, став жертвой мошенников, вложила свои сбережения в «инвестиционный проект». Когда для возврата средств аферисты потребовали дополнительный взнос, она разработала преступную схему.

Во время рабочего дня обвиняемая попросила у коллеги телефон с открытым банковским приложением, якобы для вывода денег со своего виртуального счета. Доверчивая коллега предоставила ей доступ к приложению. Воспользовавшись этим, злоумышленница оформила кредит на имя коллеги, переведя полученные деньги сначала на свой счет, а затем — мошенникам. Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей. После перевода денег аферисты перестали выходить на связь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб потерпевшей.



Рената Валеева