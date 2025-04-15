В Казани отреставрируют здание бывшей Казанской учительской семинарии XIX века
Комитет по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на реставрацию здания бывшей Казанской учительской семинарии, являющейся объектом культурного наследия республиканского значения. Здание, расположенное по адресу: улица Шигабутдина Марджани, дом 26, было построено в 1873 году. Об этом сообщили в пресс-службе.
В настоящее время здание используется Казанским колледжем технологии и дизайна. Длительная эксплуатация привела к износу многих конструкций и деталей интерьера, что потребовало проведения масштабных реставрационных работ.
Согласно утвержденному плану, будут выполнены следующие основные виды работ:
- отсечная гидроизоляция в уровне пола подвала и отмостки;
- замена кровельного покрытия;
- усиление деревянных конструкций перекрытий и стропильных систем;
- проведение замеров уровня влажности воздуха внутри помещений и утепление межэтажных перекрытий;
- создание специальных слуховых окон для вентиляции холодного чердака;
- покрытие деревянных конструктивных элементов антикоррозионными и огнезащитными материалами.
Реставрация направлена на сохранение исторического облика здания и приведение его в состояние, пригодное для современного использования. Проект реставрации разработан с учетом требований к сохранению объектов культурного наследия и предусматривает использование современных технологий и материалов.
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