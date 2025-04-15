В Казани отреставрируют здание бывшей Казанской учительской семинарии XIX века

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на реставрацию здания бывшей Казанской учительской семинарии, являющейся объектом культурного наследия республиканского значения. Здание, расположенное по адресу: улица Шигабутдина Марджани, дом 26, было построено в 1873 году. Об этом сообщили в пресс-службе.

В настоящее время здание используется Казанским колледжем технологии и дизайна. Длительная эксплуатация привела к износу многих конструкций и деталей интерьера, что потребовало проведения масштабных реставрационных работ.

Согласно утвержденному плану, будут выполнены следующие основные виды работ:

отсечная гидроизоляция в уровне пола подвала и отмостки;

замена кровельного покрытия;

усиление деревянных конструкций перекрытий и стропильных систем;

проведение замеров уровня влажности воздуха внутри помещений и утепление межэтажных перекрытий;

создание специальных слуховых окон для вентиляции холодного чердака;

покрытие деревянных конструктивных элементов антикоррозионными и огнезащитными материалами.

Реставрация направлена на сохранение исторического облика здания и приведение его в состояние, пригодное для современного использования. Проект реставрации разработан с учетом требований к сохранению объектов культурного наследия и предусматривает использование современных технологий и материалов.

Рената Валеева