Нехватка работников на промпредприятиях Татарстана оценивается в 59 тысяч человек
Татарстан испытывает острую потребность в кадрах на крупных промышленных предприятиях, которая на ближайшие семь лет оценивается в 59 тыс. человек. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.
В качестве решения проблемы дефицита кадров глава комиссии по направлению «Инфраструктура для жизни» предложил внедрить программу арендного жилья для работников промышленных предприятий. По его мнению, без создания доступного арендного фонда привлечь и удержать квалифицированных специалистов будет крайне сложно.
Минниханов обратился к Центробанку и правительству с просьбой разработать соответствующую инициативу и предоставить поддержку для реализации проектов строительства арендного жилья. По его словам, это предложение поддержали 25 регионов страны.
Ранее Минниханов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов спецоперации.
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