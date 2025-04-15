Нехватка работников на промпредприятиях Татарстана оценивается в 59 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан испытывает острую потребность в кадрах на крупных промышленных предприятиях, которая на ближайшие семь лет оценивается в 59 тыс. человек. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В качестве решения проблемы дефицита кадров глава комиссии по направлению «Инфраструктура для жизни» предложил внедрить программу арендного жилья для работников промышленных предприятий. По его мнению, без создания доступного арендного фонда привлечь и удержать квалифицированных специалистов будет крайне сложно.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Минниханов обратился к Центробанку и правительству с просьбой разработать соответствующую инициативу и предоставить поддержку для реализации проектов строительства арендного жилья. По его словам, это предложение поддержали 25 регионов страны.

Ранее Минниханов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов спецоперации.

Рената Валеева