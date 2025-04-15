Турция проводит встречу по безопасности Черного моря без участия России

Фото: Максим Платонов

Минобороны Турции проводит в Анкаре двухдневную встречу, посвященную вопросам безопасности в Черном море. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, российская сторона на мероприятие не приглашена.

Встреча делегаций проходит в штабе командования ВМС Турции 15 и 16 апреля. Информация об участии украинской стороны в настоящее время отсутствует.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ранее, 13 апреля, турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал о планах проведения в Анкаре встречи между российской и украинской делегациями для обсуждения вопросов безопасности Черного моря. Министерство национальной обороны Турции также заявляло о приглашении военных представителей иностранных государств для обсуждения военно-морского аспекта военного планирования в регионе.

Однако МИД Украины опроверг информацию о запланированной встрече с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не подтвердил эту информацию, заявив, что не может ее комментировать и не понимает, о чем велась речь в турецких СМИ.

Рената Валеева