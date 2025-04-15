Турция проводит встречу по безопасности Черного моря без участия России
Минобороны Турции проводит в Анкаре двухдневную встречу, посвященную вопросам безопасности в Черном море. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, российская сторона на мероприятие не приглашена.
Встреча делегаций проходит в штабе командования ВМС Турции 15 и 16 апреля. Информация об участии украинской стороны в настоящее время отсутствует.
Ранее, 13 апреля, турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал о планах проведения в Анкаре встречи между российской и украинской делегациями для обсуждения вопросов безопасности Черного моря. Министерство национальной обороны Турции также заявляло о приглашении военных представителей иностранных государств для обсуждения военно-морского аспекта военного планирования в регионе.
Однако МИД Украины опроверг информацию о запланированной встрече с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не подтвердил эту информацию, заявив, что не может ее комментировать и не понимает, о чем велась речь в турецких СМИ.
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