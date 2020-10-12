Тухватуллина Ильсияр Мисхатовна
Общая информация
Родилась 24 сентября 1975 в г. Набережные Челны.
Образование
1998 г. — кончила Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Трудовая деятельность
1998-2000 гг. — архитектор ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
2000-2001 гг. — архитектор ООО «Ак-Ком».
2001-2004 гг. — архитектор, руководитель группы ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых».
2004-2011 гг. — главный архитектор проекта ООО «Града».
2011-2014 гг. — главный архитектор проектов, руководитель проекта ООО «АДТ».
2014-2015 гг. — заместитель генерального директора-главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект».
2015-2019 гг. — руководитель проекта, директор ООО «АДТ».
С 2019 г. — главный архитектор г. Казани.
Член союза архитекторов России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул. Груздева, 5
- Телефон: (843) 221-29-01
- Email: Ilsiyar.Tuhvatullina@tatar.ru
Дата последнего обновления: 12.10.2020