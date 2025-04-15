В Казани двое курьеров предстанут перед судом за мошенничество в отношении пенсионерки

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Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, 26 февраля 2025 года сотрудники полиции задержали обвиняемых возле станции метро «Яшьлек». При личном досмотре у них были обнаружены крупная сумма наличных денег и мобильные телефоны.

Установлено, что задержанные работали курьерами в мошеннической схеме, жертвой которой стала пенсионерка. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, позвонили женщине и сообщили информацию о якобы проводимых операциях по переводу ее средств за границу, пригрозив уголовной ответственностью. Под предлогом проверки подлинности денежных средств они убедили ее передать курьерам всю имеющуюся сумму — миллион рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правоохранительным органам удалось пресечь противоправные действия. В ходе предварительного расследования молодые люди признали свою вину в полном объеме и раскаялись. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ущерб, причиненный пенсионерке, возмещен в полном объеме.

Мошенники осваивают новые методы обмана, используя QR-коды, размещенные в подъездах и других общественных местах. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.



Рената Валеева