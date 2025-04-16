МИД РФ: запрет на перемещение дипломатов в шенгенской зоне нарушит Венскую конвенцию

Фото: Татьяна Демина

Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны, если он будет введен, станет нарушением международных договоров в области дипломатии, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

По его словам, такая мера противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и, в случае распространения на консульских сотрудников, международной конвенции о консульских сношениях. Заявление было сделано на полях церемонии открытия московской международной модели ООН.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила о том, что Польша и Чехия рассматривают возможность введения подобного запрета. Как напоминает издание, польский МИД уже ограничил передвижение российских дипломатов по территории страны — с 1 июня 2024 года их перемещение ограничено консульским округом, каждая поездка за его пределы требует согласования.

Лукьянцев отметил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет, а возможные ответные меры России будут симметричными.

Напомним, что недавно Россия объявила двух румынских дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на аналогичное решение Бухареста в отношении российских дипломатов.

Матвей Гавриков