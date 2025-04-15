Двое мигрантов оштрафованы в Москве за призывы к намазу в метро

Фото: Александра Шарафиева

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал двоих мигрантов на 30 тысяч рублей каждого за призывы к совершению намаза в переходе метро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Граждане Гуванч Сапаров и Дидар Мурадов признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным суда, иностранные граждане Сапаров и Мурадов предлагали прохожим в переходе между станциями метро присоединиться к молитве, не имея на то полномочий и проводя религиозный обряд в не предназначенном для этого общественном месте.

Рената Валеева