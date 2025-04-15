Бизнесмены в Татарстане обратились в Жилинспекцию из-за действий председателя ТСЖ, оставившего их без воды
Предприниматели в Татарстане обратились за помощью в Госжилинспекцию после того, как из-за действий председателя ТСЖ «Химиков 53/1» были вынуждены приостановить свою деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.
Председатель ТСЖ фактически парализовал работу девяти организаций, расположенных на первом этаже дома, включая Центр поддержки участников СВО, аптеку и стоматологическую поликлинику. Все организации, наравне с собственниками жилых помещений, своевременно оплачивали ЖКУ и не имели задолженностей. Однако в один момент у всех предприятий на неделю прекратилось водоснабжение.
В ходе проверки выяснилось, что причиной отключения воды стали прогнившие трубы холодного водоснабжения, находящиеся в зоне ответственности ТСЖ.
В результате проведенной проверки председатель ТСЖ был привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ и оштрафован на 4 000 рублей.
Вопрос о возмещении ущерба, понесенного бизнесом из-за действий ТСЖ, будет решаться в суде.
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