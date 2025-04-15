Рособрнадзор может внедрить в ОГЭ технологии проведения ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили о планах по внедрению в ОГЭ технологий, которые используются при проведении ЕГЭ. Эти вопросы будут проработаны до 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, ведомство планирует модернизировать формы допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Также будет вестись разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Он отметил, что ряд решений уже реализованы в 2025 году.

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Так, в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября 2025 года синхронизируют школьную программу с заданиями ЕГЭ.

Рената Валеева