В Казани из-за износа путей сошел с рельсов трамвай, движение маршрутов №5 и №7 приостановлено

В Казани между остановками «Сафиуллина» и «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвая с рельсов. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

По предварительной информации, причиной инцидента стало уширение трамвайного пути из-за подгнивших деревянных шпал. В результате происшествия движение трамвайных маршрутов №5 и №7 временно приостановлено.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На месте работают аварийные службы предприятия.



Рената Валеева