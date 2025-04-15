В Казани из-за износа путей сошел с рельсов трамвай, движение маршрутов №5 и №7 приостановлено
В Казани между остановками «Сафиуллина» и «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвая с рельсов. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
По предварительной информации, причиной инцидента стало уширение трамвайного пути из-за подгнивших деревянных шпал. В результате происшествия движение трамвайных маршрутов №5 и №7 временно приостановлено.
На месте работают аварийные службы предприятия.
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