Минниханов предложил увеличить лимит по инфраструктурным облигациям

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Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил увеличить объем лимита по инфраструктурным облигациям («Дом.РФ») до 300 млрд рублей, а также ввести для регионов возобновляемый лимит после погашения займов.

— Для увеличения объемов реализации проектов в регионах предлагаем довести объем лимита по инфраструктурным облигациям до 300 миллиардов рублей, изменить условия финансирования по новым проектам, увеличив субсидию до 2/3 ключевой ставки Банка России. И самое главное: установить регионам возобновляемый лимит для направления средств на новые проекты после погашения займов, — заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что текущая ситуация в жилищном строительстве может негативно повлиять на строительную отрасль, вызвав отток кадров и снижение ее потенциала. Для поддержания отрасли, по мнению Минниханова, необходимо стимулировать промышленное строительство.

Ранее он предложил дифференцировать лимиты по программе семейной ипотеки в зависимости от региона, исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Минстроем России, и количества членов семьи.

Рената Валеева