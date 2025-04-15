Уроженец Зеленодольска удостоен звания Героя России за участие в спецоперации
Заместителю командующего 36-й армией полковнику Семену Николаеву, уроженцу Зеленодольска, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
В настоящее время полковник Николаев выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.
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