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Уроженец Зеленодольска удостоен звания Героя России за участие в спецоперации

19:21, 15.04.2025
Уроженец Зеленодольска удостоен звания Героя России за участие в спецоперации
Фото: скриншот сайта ТНВ

Заместителю командующего 36-й армией полковнику Семену Николаеву, уроженцу Зеленодольска, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В настоящее время полковник Николаев выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

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