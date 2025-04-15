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Минниханов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми и семьи ветеранов СВО

18:35, 15.04.2025
Минниханов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми и семьи ветеранов СВО
Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни» Госсовета РФ, предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов спецоперации.

взято с сайта kremlin.ru

— Просим рассмотреть расширение семейной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет, а также на семьи ветеранов СВО, — заявил глава республики.

Ранее он предложил дифференцировать лимиты по программе семейной ипотеки в зависимости от региона, исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Минстроем России, и количества членов семьи.

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