В Госдуме предложили запретить комиссии за выдачу льготной ипотеки

Фото: Рената Валеева

Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий банкам взимать дополнительные комиссии за выдачу ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой. Документ направлен на рассмотрение в Минфин.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Инициатива предусматривает прямой запрет на комиссии как с заемщиков, так и с третьих лиц, включая застройщиков и подрядчиков. По мнению авторов, это обеспечит прозрачность условий и устранит скрытые надбавки.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о недопустимости таких комиссий, отметив, что банки облагают льготную ипотеку дополнительными сборами от 5% до 10%. По данным авторов законопроекта, размер комиссий может достигать 15–16%.

— Принятие законопроекта будет способствовать защите прав граждан, более эффективному использованию бюджетных средств и достижению реальной доступности жилья, — говорится в пояснительной записке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Соавтор инициативы Александр Якубовский подчеркнул, что текущая практика приводит к миллионам рублей переплаты для граждан, приобретающих жилье в кредит на длительный срок.

Напомним, что недавно Владимир Путин заявил о необходимости наведения порядка в сфере семейной ипотеки, подчеркнув недопустимость взимания дополнительных комиссий банками.

Матвей Гавриков