Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Анкаре 4 мая

Фото: Максим Платонов

В Анкаре четвертого мая состоится шествие «Бессмертный полк». Об этом сообщил Русский дом в турецкой столице.

— Четвертого мая 2025 года в Анкаре состоится шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате! Присоединяйтесь к добровольному народному движению и сохраните память о поколении Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении в телеграм-канале Русского дома.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Масштабное шествие является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года.

Рената Валеева