Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Анкаре 4 мая
В Анкаре четвертого мая состоится шествие «Бессмертный полк». Об этом сообщил Русский дом в турецкой столице.
— Четвертого мая 2025 года в Анкаре состоится шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате! Присоединяйтесь к добровольному народному движению и сохраните память о поколении Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении в телеграм-канале Русского дома.
Масштабное шествие является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года.
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