Татарстанская авиакомпания возобновит авиасообщение между Москвой и Сухумом

Фото: Максим Платонов

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 3 мая 2025 года запустит новый международный рейс по маршруту Внуково — Сухум, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Регулярное прямое воздушное сообщение между Москвой и столицей Абхазии возобновляется после более чем 30-летнего перерыва.

Рейсы в Абхазию будут выполняться еженедельно по субботам: отправление из Международного аэропорта Внуково в 14.30, прибытие в Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба в 18.20 по местному времени. Обратный вылет из Сухума запланирован на 19.20, прибытие во Внуково — в 23.10 мск. Время в пути составит около 4 часов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На маршруте будут задействованы 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот».

Рената Валеева