В Нижнекамске управляющая компания незаконно отключила электроэнергию должнику

Фото: Ринат Назметдинов

Управляющая компания «УЭЖ» в Нижнекамске незаконно отключила электроэнергию в квартире жителя дома №25 по улице Менделеева, пытаясь таким образом взыскать долг. Об этом сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Житель обратился в ГЖИ, заявив о неправомерном отключении электроснабжения. Инспекторы провели проверку и установили, что задолженность у абонента действительно имеется и составляет 21 311 рублей, из которых 1042,64 рубля — за электроэнергию.

Однако, как выяснилось, нормативно-расчетный показатель услуги электроснабжения за два месяца составляет 2137,8 рубля. Таким образом, сумма долга за электроэнергию (1042,64 рубля) не превышает этого расчетного норматива, что делает отключение незаконным. Если бы задолженность была хотя бы на копейку больше — 2137,9 рубля, действия УК были бы законными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате проверки директор ООО «УЭЖ» был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение правил предоставления коммунальных услуг) и оштрафован на 1 000 рублей.

Рената Валеева