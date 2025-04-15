Андрей Минаков установил новый рекорд России на чемпионате по плаванию в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Андрей Минаков стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем, установив новый национальный рекорд. Соревнования проходят в Казани.

Минаков преодолел дистанцию за 50,82 секунды, улучшив свой же предыдущий рекорд России (50,83 секунды), 2-е место занял Михаил Антипов (51,25 секунды), 3-е — Роман Шевляков (51,28 секунды). Все три спортсмена выполнили норматив отбора на чемпионат мира.

предоставлено СК «Синтез»

Чемпионат России в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Напомним, что российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.

Рената Валеева