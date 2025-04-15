В Госдуме обеспокоились продажей тату-наборов детям на маркетплейсах

Фото: Динар Фатыхов

В России планируют ограничить продажу на маркетплейсах тату-наборов, предназначенных для самостоятельного нанесения татуировок, несовершеннолетним. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, которая обратилась в Wildberries с просьбой провести проверку фактов продажи таких наборов детям.

В Wildberries уже начали проверку, а Ozon пообещал ограничить продажу тату-машинок. Яна Лантратова подчеркнула необходимость обсуждения этого вопроса в Госдуме.

— Мы, как законодатели, обязательно подумаем о дальнейших действиях, чтобы подобная опасная продукция не попадала в руки детей. Приятно видеть, что компании в этом вопросе выражают нам поддержку, — передает ее слова ТАСС.

Депутат обратила внимание на то, что краски, входящие в такие наборы, предназначены для работы на искусственной коже, однако дети часто используют их для нанесения татуировок на тело. В отзывах к товарам на маркетплейсах можно найти множество комментариев от несовершеннолетних, делящихся опытом использования тату-машинок.

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что, несмотря на запрет на нанесение татуировок несовершеннолетним в салонах, продажа тату-наборов позволяет детям обойти этот запрет и подвергнуть свое здоровье опасности.

Леонов подчеркнул, что недорогие краски могут вызывать серьезные заболевания кожи, аллергические реакции и даже интоксикацию организма. Кроме того, использование одной иглы несколькими людьми повышает риск распространения инфекций.

Рената Валеева