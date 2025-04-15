«Они все портят»: Путин посмеялся над ситуацией в промышленности Германии

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в поселок Доброград Владимирской области. Инцидент произошел в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития строительной отрасли.

Немецкий гражданин обратился к президенту с просьбой о помощи в получении российского гражданства. Путин, не раздумывая, заверил его в том, что этот вопрос будет решен положительно.

— Это не проблема, — сказал Путин на немецком языке.

В ходе короткой беседы президент поинтересовался, где именно в Германии проживал мужчина. Тот ответил, что жил в Эссене. Путин, отметив промышленную направленность этого города и региона, получил неожиданный комментарий: «Сейчас нет».

На вопрос о причинах немецкий гражданин ответил: «Они все портят». Путин посмеялся и пожелал мужчине удачи в новой жизни в России.

Рената Валеева