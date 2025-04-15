Прокуратура проверит кафе в Альметьевске после сообщений об отравлении посетителей

Фото: Мария Зверева

Прокуратура организовала проверку в Альметьевске после поступления информации о случаях кишечной инфекции среди посетителей местного кафе «Роллар». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данным Управления Роспотребнадзора по республике, зарегистрировано 13 случаев кишечной инфекции, все заболевшие употребляли роллы в кафе «Роллар».

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжала заместитель альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская и специалисты Управления Роспотребнадзора. В настоящее время проводится проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Рената Валеева