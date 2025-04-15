Роспотребнадзор опроверг фейк о запрете курортного сезона в Краснодарском крае и Крыму

Фото: Рената Валеева

Роспотребнадзор опроверг распространяемую в интернете информацию о запрете курортного сезона 2025 года в Краснодарском крае и Крыму из-за якобы критического загрязнения морской воды и почвы. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале.

Поводом для опровержения стало появление в сети фальшивого письма, якобы подписанного руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в котором утверждалось о превышении предельно допустимых концентраций полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и токсичных веществ в 5—10 раз, что создает опасность для здоровья населения. В фальшивке также говорилось о приостановке деятельности санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года.

— Данные сведения полностью являются недостоверными! — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ведомство сообщило, что за период наблюдения несоответствий по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Крыма не выявлено. В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка. Роспотребнадзор подчеркивает, что эти территории находятся вне зоны риска.

В настоящее время Роспотребнадзор продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам.



Рената Валеева