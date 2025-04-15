Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки и поддержать жилищное строительство

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наведения порядка в сфере семейной ипотеки, подчеркнув недопустимость взимания дополнительных комиссий банками. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития строительной отрасли и ЖКХ.

Путин выразил обеспокоенность сжатием ипотечного кредитования и подчеркнул важность поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), назвав его важнейшим направлением, востребованным у россиян. Президент призвал наращивать сегмент ИЖС и создавать благоприятные условия для его развития.



Особое внимание было уделено проблеме растущих долгов у некоторых российских застройщиков, что, по словам Путина, угрожает устойчивости рынка. Президент поручил Центробанку и правительству принять меры для стабилизации ситуации и предотвращения негативных последствий.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Поддержка опорных населенных пунктов, по мнению Путина, должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах. Он поручил прояснить, как мастер-планы будут соотноситься с планами комплексного развития территорий, чтобы избежать дублирования.

Глава государства напомнил, что 2 160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас страны.

В заключение Путин отметил наличие рисков торможения жилищного строительства на фоне текущей экономической конъюнктуры и призвал к принятию оперативных мер для поддержания динамики развития отрасли.

Рената Валеева