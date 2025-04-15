«Казанские подарки» снова проиграли владельцу товарных знаков «Шурале» и «Су анасы»

Зарегистрированная в квартире компания «Национальные игрушки» выстояла в апелляции

Фото: Динар Фатыхов

Апелляцию «Казанских подарков» отклонили

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Казанские подарки», которое пыталось оспорить решение о частичном удовлетворении иска ООО «Национальные игрушки» — правообладателя товарных знаков «Шурале», «Су анасы», «Алтынчеч», «Камыр-батыр» и «Казанская царица», которые являются героями татарских сказок.

В начале ноября 2025 года «Национальные игрушки» потребовали с «Казанских подарков» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. рублей. Предметом спора стали фигурки Шурале с соответствующей надписью. Тогда суд частично удовлетворил иск правообладателя, обязав ответчика выплатить штраф в 20 тыс. рублей и уничтожить фигурки духа леса.

Однако ООО «Казанские подарки» с решением не согласилось и подало апелляционную жалобу. Заявитель сослался на злоупотребление правом со стороны истца, отсутствие узнаваемости товарного знака среди потребителей и ассоциации его с истцом. Также организация указала на нарушение антимонопольного законодательства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд доводы отклонил:

— Обращение истца в суд с иском само по себе не может являться злоупотреблением правом. Доказательств того, что действия истца фактически направлены не на защиту своего права, а на причинение вреда ответчику, не представлено.

Кроме того, как следует из материалов дела, истец направил в Минкульт Татарстана обращение с предложением заключить лицензионные договоры на право использования товарного знака. Министерство приняло заявление на рассмотрение. Ссылку на нарушение антимонопольного законодательства суд отклонил.

— Выводы суда первой инстанции о признании ответчика нарушившим исключительные права истца на товарный знак и взыскании компенсации являются обоснованными. Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела, — следует из документа.

Решение апелляционного суда не окончательное — оно еще может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам через суд первой инстанции.

«Национальные игрушки» зарегистрированы в квартире

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», ООО «Национальные игрушки» зарегистрировано в январе 2024 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. За 2024 год компания, которая хотела обогатиться за счет национальных татарских героев, ушла в минус на 591 тыс. рублей. Активы у нее также отрицательные — -581 тыс. рублей. В качестве адреса регистрации фирмы указана квартира на улице Роторной в Казани.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В октябре прошлого года широкий резонанс в Татарстане получила информация о том, что ООО «Национальные игрушки» запатентовало товарные знаки на персонажей татарских сказок, в числе которых «Шурале», «Су анасы», «Камыр-батыр», «Кар Кызы». Досудебную претензию за использование в своих постановках фольклорных образов получил театр кукол «Экият». Проблема заключается в том, что зарегистрированы не визуальные образы персонажей, а сами словосочетания, объясняла тогда министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

12 марта УФАС по Татарстану признало ООО «Национальные игрушки» нарушившим закон «О защите конкуренции», посчитав, что компания, зарегистрировав товарные знаки «Су анасы», «Шурале» и «Камыр-батыр», преследовала цель получения имущественной выгоды. Подробная информация о ситуации — в материале «Реального времени».

На фоне этого депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов обратился к компании с призывом добровольно отказаться от правовой охраны товарных знаков:

— Уверен, что такой поступок — оптимальное решение, чтобы сохранить лицо, доверие и т. д. Принцип добросовестности правоотношений — общий принцип гражданского права.

Елизавета Пуншева