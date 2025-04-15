Минниханов предложил дифференцировать лимиты семейной ипотеки по регионам
Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни» Госсовета РФ, предложил дифференцировать лимиты по программе семейной ипотеки в зависимости от региона, исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Минстроем России, и количества членов семьи.
Данное предложение прозвучало в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития строительной отрасли. По словам Минниханова, данную инициативу поддержали 38 регионов России.
Минниханов отметил, что действующие условия программы семейной ипотеки делают ее недоступной для значительной части населения республики. По его словам, при лимите в 6 млн рублей, покрывающем лишь часть стоимости квартиры, оставшуюся сумму приходится оплачивать по рыночной ставке. При этом для приобретения такого жилья доход семьи должен составлять около 320 тысяч рублей, что в пять раз превышает среднюю зарплату в Татарстане.
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