Минниханов предложил дифференцировать лимиты семейной ипотеки по регионам

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни» Госсовета РФ, предложил дифференцировать лимиты по программе семейной ипотеки в зависимости от региона, исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Минстроем России, и количества членов семьи.

Данное предложение прозвучало в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития строительной отрасли. По словам Минниханова, данную инициативу поддержали 38 регионов России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов отметил, что действующие условия программы семейной ипотеки делают ее недоступной для значительной части населения республики. По его словам, при лимите в 6 млн рублей, покрывающем лишь часть стоимости квартиры, оставшуюся сумму приходится оплачивать по рыночной ставке. При этом для приобретения такого жилья доход семьи должен составлять около 320 тысяч рублей, что в пять раз превышает среднюю зарплату в Татарстане.

Рената Валеева