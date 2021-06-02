Каким будет новый район Казани «Яблоневые сады» размером с Азино

Эксклюзив «Реального времени» о комплексной застройке 1,5 млн кв. м жилья на юго-востоке города

Казань делает большой шаг по исполнению задачи Владимира Путина стабилизировать цены и нарастить предложение на рынке жилья. На юго-востоке города, рядом с п. Салмачи появится микрорайон комплексной застройки. По населению и размерам, его можно сравнить с жилыми массивами «Горки» и «Азино» — проект занимает территорию в 321 га. Инициатором проекта выступает группа компаний ASG, которая привлекает к его созданию местных и федеральных экспертов и планирует реализацию через совместные проекты с застройщиками. Проектируемый комплекс призван создать новые предложения на рынке жилья, приостановить неудержимый рост цен и решить проблемы инфраструктуры прилегающих поселков. «Выигрывают все», — уверены специалисты, — «в том числе и обычный человек, стоящий в утренних пробках в Куюках».

Дорожная карта ведет от Горок в «Яблоневые сады»

Инвестиционная компания ASG продолжает реализовывать свою стратегию развития территорий казанской агломерации, которую презентовала осенью прошлого года в кабинете министров РТ. Как выяснило «Реальное время», компания разработала концепцию развития территории за Салмачами — там должен появиться многоквартирный жилой микрорайон на 321 гектар земли перспективной жилой застройки, согласно новому генеральному плану города. Проект называется «Яблоневые сады», и для того, чтобы их «посадить», предстоит утвердить проект детальной планировки, что сможет стать катализатором решения проблемы роста стоимости квадратного метра.

В Казани новостройки за год подорожали на 29%, а за I квартал 2021 года на 11% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость одного квадратного метра превысила 124 тысячи рублей. Так, Казань оказалась на третьем месте в рейтинге с самыми высокими ценами на новостройки. Очевидно, что этот вопрос требует внимания! Решение — агломерационный подход к развитию территорий, который активно поддерживается и правительством РФ. Буквально, несколько дней назад Марат Хуснуллин обозначил пути решения проблемы роста цен, центральным вектором вопроса стало комплексное развитие территорий. Пилотным проектом в Казани могут стать «Яблоневые сады».

Такого масштабного строительства в столице Татарстана не было со времен застройки микрорайонов Азино и Горки, и сегодня, когда новые проекты многоквартирной застройки анонсируются в пригороде Казани, появляется шанс, что Казань после долгих лет точечного строительства возродит комплексную застройку.

Как строились Азино и Горки

Район Азино был заложен в рамках расширения Советского района Казани, а затем разросся в ходе реализации беспрецедентных для постперестроечной России программ ликвидации ветхого жилья и соципотеки, идеологом которых выступил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В этих целях был создан Госжилфонд при президенте РТ, за 20 лет работы которого свои жилищные условия улучшили 140 тысяч(!) семей.

При этом сначала Азино представляло собой просто поле. Спроектировал жилой район еще в 70-80-х годах «Татгражданпроект». Территорию Советского района начали расширять, строя жилье прямо до Ноксы. При этом первыми появились не дома, а дороги — будущие магистрали по улицам Фучика и Сахарова. Интересно, что уже тогда в 80-х на Фучика задумали велодорожки, но они не вписались в бюджет. Вскоре стартовала жилищная застройка, причем появилось сразу два района: Азино-1 и Азино-2, и работу начали со второго — сюда было проще подвести коммуникации от Горок.

Возводить многоэтажные дома в Азино-1 начали только в 90-е годы, причем пик застройки пришелся на 1995 год. Как раз в это время стартовала программа по переселению казанцев из ветхого жилья в центре столицы в комфортные новостройки на юго-востоке города. Сначала выросли кварталы из девятиэтажных панельных «ленинградок», позднее в нулевые годы появились высотки в 14 и 18 этажей, которые строили на перекрестках, чтобы они служили высотными доминантами. Здесь же, вдоль проспекта Победы, выросли знаменитые «турецкие» дома повышенной этажности, которые строила турецкая фирма «Умташ Иншаат» по турецкому проекту.

Жилой район Горки в юго-восточной части столицы спроектировали специалисты Ленинградского института проектирования городов, которые разработали и генплан Казани 1969 года. Застраивать территорию начали в 1970 годы, разделив территорию на несколько микрорайонов. В каждом был предусмотрен комплекс бытовых услуг, школа, детские сады и ясли. Транспортные магистрали проложили в удалении от жилья.

Сначала Горки планировали застроить восемью микрорайонами на 280 га для 130 тысяч казанцев. Возводили дома в 5—9 этажей и выше. Но в реальности выросло 14 микрорайонов. В первом — часть поселка Старые Горки — выросло 20 многоэтажек, большинство — хрущевки. По периметру второго и шестого микрорайонов строили в основном девятиэтажные дома, а внутри — хрущевки. Также возводили 3-й и 4-й микрорайоны с той лишь разницей, что здесь было больше кирпичных домов. По такому принципу Горки строили в советский период, позднее здесь появилось еще несколько жилых кварталов. В нулевые здесь выросли несколько крупных проектов коммерческого жилья, появились крупноформатные торговые центры, спортивные комплексы, была модернизирована транспортная инфраструктура.

«Яблоневые сады» — развивают модель полицентричного города»

Ход разработки нового проекта прокомментировал директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов:

— Чем проект «Яблоневые сады» уникален для Казани?



— Сегодня это нетипичный проект для города! Проектов подобного масштаба, со сформированными подходами проектирования, рассмотрения, согласования, в Казани на данный момент не реализуется. В основном застройка столицы Татарстана сегодня характеризуется локальными, зачастую точечными проектами, присоединяющимися к уже созданной транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре. Здесь же речь идет о комплексном освоении новых территорий, фактически сотни гектаров: с созданием объектов инфраструктуры, развитием дорожной сети.

— На какой стадии проект?

Задач такого уровня в новейшей истории Казани город еще не решал, и поэтому на осмысление предлагаемых нами подходов уходит серьезное время. В течение полугода шло рассмотрение, корректировка и доработка направленных в Управлении архитектуры концепций развития данных участков. Данные концепции были разработаны с участием местных федеральных экспертов, чтобы учесть современные подходы и исключить риск градостроительных ошибок при проектировании таких крупных территорий.

Теперь на основе концепций будут разработаны уже детальные проекты планировок территорий (ППТ). В материалах ППТ будут отражены планировочная структура, красные линии, формат и объемы застройки, места размещения соцобъектов, коридоры инженерных сетей — все это уже с привязкой к координатам для загрузки в комплексную муниципальную геоинформационную систему. В утверждаемой части данных документов будут закреплены этапы освоения, прописана четкая очередность строительства дорог, жилья, социальных объектов, — сообщает Аисов. — В числе первоочередных мероприятий, прописанных в этапах ППТ, предусматривается разработка проектов планировок линейных объектов. В настоящее время мы обсуждаем с городскими властями дорожную карту по их подготовке, ставим себе задачу завершить эту работу и выйти на утверждение до конца года.

Первые же шаги к освоению этих территорий сделаны уже несколько лет назад. Компанией ASG была разработана и передана в Управление архитектуры города Казань схема улично-дорожной сети на восточную часть города, учитывающая развитие на данных территориях новых жилых микрорайонов. Впоследствии эта схема, с учетом анализа и доработок НИИ Генплана города Москвы, легла в основу нового генерального плана Казани, а на данных территориях закреплены зоны формирования перспективных жилых районов, а также зоны деловых и производственных ядер — точек деловой активности. Таким образом, реализуя принцип самодостаточности территорий как с точки зрения рабочих мест, так и с точки зрения объектов обслуживания и досуга, мы минимизируем излишнюю миграцию населения между районами Казани. Этот шаг позволит разгрузить город в «час пик», снизив уровень пробок. В этом и есть суть предлагаемых нами подходов! Эти принципы мы применяем и в проекте «Яблоневые сады», развивая модель полицентричного города.

Место, где есть простор для творчества

За деталями идеи, заложенными в проект «Яблоневые сады», мы обратились к его разработчику, директору проектной организации «Аванпроект» Рустему Яхину:

«Вот представьте современный жилой комплекс в городе. Комфортная планировка улиц, садик, школа, торговая аллея, фонтаны, красивый бульвар. Несколько гектаров, а дальше идет старая застройка и территории для развития идеи просто нет.



А «Яблоневые сады» — место, где есть простор для творчества, территория свободная, но, увы, для города пока нераскрытая. Вот и был задуман проект нового микрорайона, где можно поставить несколько комфортных жилых комплексов от разных застройщиков, чтобы конечный покупатель мог выбрать объект по душе.



На территории мы запланировали торговый центр, IT-инкубатор, несколько офисных центров, десяток школ и садиков, чтобы от дома недалеко. А в окно виден парк или минарет мечети, маковка церкви или синагога…. И все это соединяется велодорожками и пешеходными зелеными бульварами с воркаут зонами, игровыми площадками, мороженым, ресторанами.



Главной целью проекта стало «умное» проектирование, опирающееся на потребности людей, чтобы все основные ежедневные и еженедельные потребности можно было закрыть внутри района. Здесь все в шаговой доступности: и религиозные учреждения и социальные объекты, спортивные комплексы! Будущие жители смогут в выходные всей семьей, посещать оборудованные для пикника площадки, гулять по торговым объектам, куда смогут добраться либо пешком, либо на каршеринговом авто, парковки для которого также предусмотрены практически в каждом дворе. Также в проект заложены велопарковки и стоянки для электросамокатов — взял, доехал, припарковал.



Инфраструктура района и логистика здесь выстроена с учетом принципов шаговой доступности, что современном обществе очень важно! В Европе данную практику оценили положительно и активно развивают эти подходы.



Вот примерно так я вижу «Яблоневые сады». Это большое КОТ (комплексное освоение территории). Мы постарались положить в основу эмоции, а потом обработали их проектными расчетами, в результате появились принципы, которые помогут заложить правильный lifestyle. Наша задача — задать структуру и правила, по которым территория будет развиваться, чтобы каждый участник проекта — застройщик, привнес что-то новое свое, но при этом учел большую общую идею, придерживался заданной концепции».

Высотки, детсады, школы, больница и деловое ядро

«Тактико-технические характеристики» грандиозного проекта «Яблоневых садов», разработанного компанией «Аванпроект», впечатляют: территория будет застраиваться жилыми зданиями разной высотности — от трех до 19 этажей, при этом из 321 гектара под жилую застройку отходит лишь 90 гектаров. Многоэтажная застройка отделена от частного сектора социальными объектами, зелеными зонами и застройкой пониженной этажности так называемыми сити-хаусами, прилегающими к существующим домам на 3-й и 4-й Зеленой улицах пос. Салмачи. Общая площадь планируемого к сдаче жилья — свыше 1,5 млн кв. м, площадь коммерческих помещений — 233 тыс. кв. м.

Предполагается, что из 67 тыс. жителей почти 40,4 тыс. будут трудоспособного возраста. Рабочие места в пределах «Яблоневого сада» планируется создать для 24,7 тыс. жителей в основном, как можно понять из структуры застройки, в сфере услуг, торговли, общепита и обслуживания населения.

Для маленьких жителей микрорайона обещают зарезервировать место для строительства 18 детсадов в общей сложности на 5 680 мест и восьми школ, которые должны вместить 12 тыс. учеников. Также проектом «Яблоневые сады» предусмотрено размещение больницы на 60 койко-мест, помещений для фитнеса, спорткомлексов, бассейнов и катков. Строительство объектов социальной инфраструктуры предполагается осуществлять с использованием реализуемых правительством РФ программ поддержки. Также в «Яблоневых садах» планируется построить культовые сооружения — проектом отведены участки под церковь и мечеть, синагогу.

В месте пересечения транспортных артерий на площади 22 га, расположено коммерческое ядро микрорайона, где будут размещаться административные здания, торгово-развлекательные центры, спорткомплексы, МФЦ и прочие объекты обслуживания населения, часть объектов также будет распределена по территории района: магазины в шаговой доступности, фитнес-центры, культурно-досуговые объекты. По мнению проектировщиков, это обеспечит решение вопроса трудовой миграции как для новой застройки, так и для прилегающих поселков — Салмачи, Вишневка, Куюки, над решением которого сегодня ломают голову городские власти.

Если Салмачи не едут в город — город едет в Салмачи

Как отразится строительство нового района на жителях поселка Салмачи прокомментировал Ринат Аисов:

«На примере «Яблоневых садов», мы хотим показать, что в современных условиях нужно строить с умом, чтобы итоговую выгоду от сотрудничества почувствовали не только застройщики и покупатели нового жилья. Казань ставит перед собой задачу — за 5 лет решить проблемы городских поселков. Для этого сегодня мы предлагаем решения — уход от точечной застройки в комплексное развитие территорий и создание за счет них благоприятной среды для существующей окружающей застройки.



У нас, как собственника данной территории, сегодня есть два варианта ее освоения — первый самый простой как с точки зрения проектирования, так и реализации, строительства сетей — застроить все коттеджами, но кроме новых проблем такой формат ничего не даст. И разумеется те показатели по вводу жилья, который даст формат ИЖС, не позволят рассчитывать ни на строительство новых дорог к этому району, ни объектов инфраструктуры. Это не оправдано экономически и с точки зрения эффективности затрат по госпрограммам. Второй — это комплексное освоение с созданием многоквартирной жилой застройки, объектов приложения труда, благоустройства, инфраструктуры. Он сложнее, дольше, требует больших инвестиций, но положительный эффект, который он дает, работает уже не только на сам проект, но и на всю прилегающую территорию — те самые проблемные поселки.



Разумеется, с появлением поблизости новой инфраструктуры качество жизни на прилегающих территориях существенно вырастет, отпадет необходимость возить детей по утрам в школы в другие районы, появятся благоустроенные пространства, все необходимые услуги в 15-минутной доступности. То есть по-прежнему, проживая в своем частном доме, жители Салмачей по-настоящему, а не с перерывом на полуторачасовые пробки, получат все возможности города, забудут про проблемы с транспортом. Разумеется, с развитием района существенно прибавят в цене участки и коттеджи в данных поселках, спрос на них будет расти.



Иными словами, согласно идеям ASG о полицентричном городе, строительство нового мини-города за Салмачами должно вывести жителей существующего малоэтажного поселка из транспортного тупика и обеспечить блага цивилизации».

Город-сад с трехуровневым озеленением

Яблоневых садов как таковых в «Яблоневых садах» не предусмотрено — только яблоневые аллеи. Но по периметру, со стороны Ноксы на востоке и с южной стороны застраиваемой территории, то есть в водоохранной зоне, планируется благоустроенная набережная, а между жилой застройкой и зоной коммерческого ядра парковая зона будет сформирована вокруг небольших озер.

— В проект заложено трехуровневое озеленение. Первый — озеленение общего типа (парки, благоустроенная набережная и прилегающий лес), второй уровень — благоустроенные бульвары и скверы, которые образуют зеленый каркас района, третий — озеленение придомовых территорий, — рассказал «Реальному времени» разработчик проекта Рустем Яхин, директор проектной организации «Аванпроект». — Структура пешеходных связей и озеленения строится таким образом, чтобы из одной точки микрорайона в другую можно было попасть по благоустроенным озелененным маршрутам, по паркам, скверам, бульварам — то есть по принципу непрерывности зеленого каркаса, чтобы один бульвар перетекал в другой, тот в набережную, а набережная в лес, лес в парк. Чтобы, идя по парку, можно было завернуть с ребенком в школу, с набережной к торговому центру. Правда же здорово!

При этом площадь озелененных территорий общего пользования, согласно проекту, в общей сложности около 90 га (28%), что выше предусмотренных генпланом 6,6 га (2%).

— Непонятно, кто будет строить там транспортную инфраструктуру и откуда там возьмется инженерная инфраструктура, — подошел с другой стороны к оценке концепции «Яблоневых садов» заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — А если там собираются строить многоквартирные дома, там без нее не обойтись. И это очень серьезный вопрос, поскольку стоимость инженерной инфраструктуры составляет порядка 20% себестоимости строительства.

Дембич посчитал на ходу: 1,5 млн квадратных метров жилья при себестоимости квадратного метра на сегодня 40 тыс. рублей потребуют миллиардных вложений — не меньше 12 млрд рублей.

— И кто будет вкладываться и строить эти сети? — продолжил он. — Это очень серьезный вопрос, и если ASG планирует потом по кусочкам раздавать территорию отдельным подрядчикам, то они обычно не строят магистральную инфраструктуру, они к ней подключаются — подводят сети к домам. Но чтобы к ней подключиться, ее надо прежде сформировать!

Дембич напомнил, эти территории присоединял еще предшественник Ильсура Метшина на посту мэра Казани Камиль Исхаков в 2004—2006 гг. И делал он это как раз с целью нарезать территорию на участки и строить там многоквартирное жилье:



— У него это не получилось, и как раз из-за отсутствия инженерной инфраструктуры. Именно поэтому сейчас у нас в моде индивидуальное жилищное строительство, когда из инфраструктуры нужны лишь электричество и газ.

Как вытянуть Салмачи из затора? Расчет — на перспективные дороги

Транспортную доступность нового огромного микрорайона сегодня обеспечивает лишь существующая улица Центральная, переходящая во 2-ю Центральную, которая разрезает проектируемую территорию на две неравные части. Расчет проектировщиков — на перспективные магистральные дороги, которые должны обеспечить выезд из жилых комплексов, построить эти дороги по генплану должны до 2040 гг., но в ASG хотят ускорить этот процесс, реализуя его постепенно:

— Главной задачей в части транспорта, учитывая, что сегодня этот район обособлен от текущей городской застройки, является обеспечение транспортных связей с другими районами. Решение здесь основано на реализации мероприятий, заложенных в генеральном плане: строительстве подъездных дорог с стороны ул. Оренбургский тракт (проезд 44) и ул. Рихарда Зорге (проезд 29), которое далее будет продлено на север и соединится с строящимся сегодня Вознесенским трактом. Данные магистрали являются улицами общегородского значения и предусматривают до шести полос движения с пропускной способностью 1 200 машин в час/полосу, — комментирует проектные решения Рустем Яхин.

Разумеется, развитие данной инфраструктуры будет происходить постепенно. Здесь необходимо учитывать темпы будущей застройки, смотреть на задачи будущего: сначала появляется двухполосная дорога, потом она может быть расширена до четырех полос.

Хочешь включиться в госпрограммы — утверди проект

Здесь важный фактор — финансирование инфраструктурных проектов. Нужно участвовать в программах «агрессивного развития инфраструктуры», в том числе инженерной, которые активно продвигает заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Одним из плюсов комплексного подхода к освоению большого земельного массива является то, что владелец участка такого размера может заранее решить вопрос прокладки сетей и стать инициатором их включения в Федеральную целевую программу (ФЦП). А именно подготовить необходимую документацию, в том числе проекты планировок линейных объектов и при помощи муниципалитета подать заявку на госфинансирование строительства этих сетей.

— Сегодня в правилах предоставления финансирования через ФЦП четко прописана необходимость утвержденного проекта планировки территории с конкретными показателями по вводу жилья, для принятия решения о включении в программу, иначе эта возможность может быть упущена, что опять же невыгодно для Татарстана. От того, как скоро мы пройдем эти процедуры, зависит начало строительства новых дорог и магистральных сетей в поселке Салмачи, — заключил Яхин.

По его словам, при наличии закрепленных параметров по жилью застройщики, планирующие сотрудничество, уже могут гарантировать прозрачность своей работы, сроки реализации и понятное количество квадратных метров. Понятность и прозрачность — платформы сегодняшней работы строителей: государство дает деньги на сети, застройщик гарантирует ввод жилья к определенной дате, если он обязательства нарушит — деньги компенсирует: «Поэтому, мы должны застройщику гарантировать разрешенные показатели, а он даст гарантии государству. При данном раскладе выигрывают все, в том числе и обычный человек, стоящий в утренних пробках в Куюках».

Иными словами, по мнению представителя «Аванпроекта», строительство нового мини-города за Салмачами должно вывести жителей существующего малоэтажного поселка из транспортного тупика и обеспечить блага цивилизации.

А ну-ка, убери автомобильчик!

Через «Яблоневые сады» предполагается пустить общественный транспорт — в микрорайоне предусмотрены пять автобусных остановок. Кроме того, проектом предусмотрена полноценная сеть пешеходных и велосипедных дорожек. Что же касается личного транспорта, которым жители «Яблоневых садов» хочешь-не хочешь, а наверняка обзаведутся, для него предусмотрено 23,3 тыс. машино-мест. Из них 8,7 тыс. на открытых паркингах, 4,7 тыс. на подземных и 9,9 тыс. — на плоскостных парковках.

Представляя в феврале 2021 года на воркшопе результаты исследований рынка и свои предложения по реализации разработанной ASG Концепции развития казанской агломерации, эксперты девелопмента говорили о необходимости учитывать тот факт, что среднестатистический россиянин не может позволить себе подземный паркинг, как, впрочем, и квартиру в доме с подземным паркингом. Однако проект «Яблоневых садов» рассчитан как на среднестатистический, так и на более высокий уровень доходов: в большинстве проектируемых жилых домов подземные паркинги предусмотрены.

Хаотичная точечная застройка настоящего или возвращение к опыту прошлого?

Беседуя с «Реальным временем», директор по развитию территорий Инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов раскрыл идеологию, вкладываемую в новые проекты:

— Сегодня большое количество застройщиков как местных, так и федеральных интересуются реализацией проектов в Казани, учитывая привлекательность города, и обращаются к нам для приобретения участков. Они ждут возможности реализовать проекты на данных территориях, но, разумеется, сегодня нет такого застройщика — ни местного, ни даже федерального, который в состоянии купить сразу сто, двести или триста гектаров под будущую застройку. И данные проекты в последующем будут поделены между застройщиками, в том числе в рамках наших совместных проектов, когда мы входим в проект землей. Но, сегодня, наша принципиальная позиция, как собственников этих земель, — утвердить конкретную планировочную структуру, показатели и правила застройки данных территорий, документально закрепить их в виде проектов планировок. Иначе, если сегодня продавать их по частям, после это может стать еще одной головной болью для города, когда каждый из новых собственников будет тянуть одеяло на себя. Тогда возможности реализовать комплексные проекты в интересах горожан, будущих жителей Казани и жителей окружающих ее территорий, уже не представится.

В этом смысле компания очень положительно оценивает опыт советского градостроительства, когда проектирование велось сразу на крупные территории в десятки гектаров, при таком проектировании действительно можно было учесть все нормативы и сформировать удобные для жизни микрорайоны с правильными подходами к инсоляции, транспортным потокам, шумовому уровню от дорог, размещению социальных объектов и т. д. Сейчас же, в отсутствие действительно крупных площадок под массовое строительство, уровня микрорайонной застройки, изначально спроектированных «для людей», застройщики находят на вторичном рынке площадки — гектар-полтора-два, зажатые уже существующей застройкой, и пытаются уместить и согласовать на них максимум «квадратов» и, каким-то образом исполнить обязательства по инфраструктуре и градостроительные нормативы с множественными отклонениями, по отступам, парковкам и т. д.

— В итоге появляются проекты, где дома смотрят окна в окна друг другу, а садики и школы находятся где то в стороне, а в худшем случае к ним еще нужно ехать на транспорте. И здесь нет вины застройщиков, сегодня у них нет других вариантов, но нужно дать им такую возможность. И здесь мы видим, что обратившись к положительному опыту прошлого, но дополнив его современными идеями по созданию комфортной среды — качественными объектами обслуживания, досуга, рекреационными зонами в пешей доступности, можно решить сразу несколько задач. Создать существенный объем предложения, позволяющий стабилизировать цену, и обеспечить массовое строительство именно доступного жилья, и при этом с акцентом на качественную городскую среду как альтернативу распространенным сегодня якобы «элитным» локальным проектам, с ценами выше 120 тыс./кв. м, — отметил собеседник издания.

Главный идеолог пространственного развития ASG Ринат Аисов видит в проекте «Яблоневые сады» и других площадках под комплексную застройку «большой потенциал для города, а также архитекторов, специалистов, которые сегодня трудятся над мастер-планами, проектами планировок, и впоследствии подключатся к разработке проектов застройки отдельных кварталов и домов, общественных зданий и пространств». В том смысле, что наличие подобных проектов и инициативы инвестора позволяют создавать современные городские пространства, что называется, с чистого листа, воплотить современные идеи и подходы урбанистки, а это огромный плюс для будущего облика Казани. Ведь сегодня при заинтересованном подходе правительства РФ в комплексной жилой застройке и наличии возможностей развития инфраструктуры — программам «стимул», «инфраструктурное меню» и т. д. эти идеи становятся не столько возможными, сколько необходимыми к реализации.

«Это проект перспективный»

«Реальное время» обратилось в Управление архитектуры и градостроительства Казани с просьбой оценить проект «Яблоневых садов».

— Исполнительным комитетом г. Казани принято постановление от 22.08.2014 №5077 «О подготовке проектов планировок территорий «Новое Вознесение-2», «Яблоневые сады». Проект планировки территории «Яблоневые сады» неоднократно рассматривался с замечаниями. На сегодня заказчик представил полностью измененную новую концепцию территории, которая находится на рассмотрении. Дополнительно сообщаю, что заказчику неоднократно было рекомендовано провести компьютерное транспортное моделирование с целью определения возможных объемов жилья, увязанных с этапами строительства улично-дорожной сети, — сообщили в УАиГ.

За оценкой данного проекта мы обратились к экспертам рынка недвижимости:

— Это проект перспективный, можно посмотреть на другие аналогичные проекты, например, вдоль Мамадышского тракта — они успешно продаются, — считает эксперт по рынку недвижимости Антонина Дарчинова. — А что касается транспортной доступности, то сомнения возникают и по поводу других новостроек. Застраиваются Мамадышский, Оренбургский тракты, Горьковское шоссе давно стоит в пробках. Но я думаю, если будут строиться новые дороги, а Вознесенский тракт, к примеру, уже начали строить, перспектива есть. Жилой комплекс будет строиться постепенно, этот проект может быть рассчитан лет на двадцать. Тем более что сразу рынок такие объемы может и не «переварить». Так же постепенно будут строиться и дороги.

Дарчинова подчеркнула: новостроек внутри города очень мало, и это точечная застройка, значит, на «Яблоневые сады», как объект долгосрочного девелопмента, будет спрос.

— 100—110 тыс. рублей за квадратный метр, если выставлять на продажу такое жилье сегодня, — ответила эксперт на вопрос о цене, по которой квартиры в «Яблоневых садах» будут пользоваться спросом и раскупаться. — А если быстрые продажи не нужны, то можно поставить цену и выше.



— Начнем с того, что транспортные коллапсы застройщиков и покупателей никогда не останавливали, — ответила на вопрос «Реального времени» о перспективах «Яблоневых садов» в свете многолетних дорожных страданий жителей Салмачей глава АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — И даже если ситуация не изменится, спрос на данное предложение будет.

Стоимость квадратного метра в разрезе текущей ситуации она оценила в «70—120 тыс. рублей за кв. м, в зависимости от площади и степени отделки». По мнению Гизатовой, в ближайшее время предпосылок значительного роста цен нет — разве что в экономике настанут какие-то особо черные дни.



А вот местоположение «Яблоневых садов», которые намерена «заложить» за Салмачами группа компаний «ASG», глава «Счастливого дома» считает куда более выигрышным, чем «варианты с зеленодольским, лаишевским или высокогорским направлениями других строительных компаний».