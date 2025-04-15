Вывоз красной икры авиапассажирами ограничат в Хабаровском крае и на Чукотке

Фото: Максим Платонов

К эксперименту по регулированию авиаперевозок икры лососевых видов рыб, который успешно проходит в Камчатском крае, присоединятся Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Об этом пишет «Парламентская газета».

Напомним, что с 1 ноября 2022 года в Камчатском крае действует ограничение на авиаперевозку икры непромышленного изготовления — не более 10 кг на одного пассажира за один рейс. По данным правительства Камчатского края, эта мера позволила значительно сократить объем перевозки браконьерски добытой икры и показала высокую эффективность.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Предлагается продлить эксперимент до 2027 года и расширить его географию, внеся изменения в федеральный закон.

— Раньше икру перевозили и по 500 килограмм, и тоннами. Пять человек зарегистрировались на рейс, а у них по тонне икры. Так самолетом по пять тонн икры и перевозили. Сейчас уже такого нет. Десять килограммов икры на человека — это не так много, — отметил член комитета Валерий Пономарев.

Сенаторы единогласно поддержали внесение изменений.

Рената Валеева