Вывоз красной икры авиапассажирами ограничат в Хабаровском крае и на Чукотке
К эксперименту по регулированию авиаперевозок икры лососевых видов рыб, который успешно проходит в Камчатском крае, присоединятся Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Об этом пишет «Парламентская газета».
Напомним, что с 1 ноября 2022 года в Камчатском крае действует ограничение на авиаперевозку икры непромышленного изготовления — не более 10 кг на одного пассажира за один рейс. По данным правительства Камчатского края, эта мера позволила значительно сократить объем перевозки браконьерски добытой икры и показала высокую эффективность.
- Предлагается продлить эксперимент до 2027 года и расширить его географию, внеся изменения в федеральный закон.
— Раньше икру перевозили и по 500 килограмм, и тоннами. Пять человек зарегистрировались на рейс, а у них по тонне икры. Так самолетом по пять тонн икры и перевозили. Сейчас уже такого нет. Десять килограммов икры на человека — это не так много, — отметил член комитета Валерий Пономарев.
Сенаторы единогласно поддержали внесение изменений.
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