«Поезд Победы» посетит Татарстан в рамках празднования 80-летия Великой Победы

Фото: Михаил Захаров

Мемориальный «Поезд Победы», сформированный на Горьковской железной дороге в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сделает остановки в нескольких городах Татарстана. Об этом сообщает Минтранс Татарстана в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, «Поезд Победы» посетит следующие станции:

28 апреля в 08.05 — станцию Зеленый Дол;

29 апреля в 08.45 — станцию Бурундуки, в 10.20 — станцию Буа;

30 апреля в 09.00 — станцию Казань, в 13.25 — станцию Шемордан, в 15.05 — станцию Вятские Поляны;

1 мая в 08.15 — станцию Агрыз 1.

Каждая остановка будет сопровождаться торжественной праздничной программой и встречами с ветеранами.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В состав поезда войдут шесть платформ с выставочными образцами военной техники, санитарный вагон и два вагона-теплушки с полевой кухней. Во главе состава — легендарный паровоз серии Л-4302.

«Поезд Победы» отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля 2025 года и проследует по 45 станциям Горьковской железной дороги. Финальной точкой маршрута протяженностью в две недели станет Нижний Новгород.

Рената Валеева