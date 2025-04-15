В Татарстане возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на 48 млн рублей

Фото: Максим Платонов

СУ Следкома по Татарстану возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей ООО «ТПР Групп» и ООО «Алькор». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигурантами дела являются фактический руководитель обеих компаний и два директора этих организаций.

По версии следствия, в 2022 и 2023 годах подозреваемые, действуя сообща, вносили искаженные данные в налоговые декларации, фальсифицируя сделки с 30 и 35 подставными фирмами соответственно. В результате таких действий они уклонились от уплаты НДС на суммы, превышающие 26 и 22 млн рублей соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Незаконная схема была раскрыта в результате совместной работы следователей СК России по Татарстану, сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по региону.



В Татарстане в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО «Профмонтаж» по факту уклонения от уплаты налогов, предприятие полностью погасило задолженность перед государством.

Рената Валеева