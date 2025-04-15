Графический роман по «Благим знамениям» пересоберут без Геймана

После того как восемь женщин обвинили Нила Геймана в сексуальных домогательствах, он согласился отказаться от любых доходов с проекта

Фото: Реальное время

Графический роман по книге «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана, собравший более 2,4 млн фунтов стерлингов на Kickstarter от 36 867 человек, выйдет без участия нескольких ключевых составителей.

После того как восемь женщин обвинили Нила Геймана в сексуальных домогательствах, он согласился отказаться от любых доходов с проекта. Об этом сообщили в январском обновлении кампании. Позднее с проекта ушли актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин. На странице Теннанта в соцсетях появилось сообщение о том, что они больше не напишут предисловия к книге.

Также издание лишилось послесловия актера Джона Хэмма. Кто принял решение об их уходе, не уточняется. В новом обновлении кампании на Kickstarter, опубликованном управляющим наследием Пратчетта Робом Уилкинсом, сообщается, что команда проекта продолжает работу и оформляет возвраты всем, кто отказался поддерживать кампанию после обвинений в адрес Геймана. Участникам возвращают деньги, несмотря на то что такие действия не предусмотрены политикой платформы.

По словам Уилкинса, сотрудники проекта обрабатывают тысячи запросов, завершают цифровую верстку книги, готовят печатные материалы и координируют поставки с производственными партнерами. В связи с уходом Геймана отменены все ранее анонсированные виртуальные мероприятия с его участием. Обсуждается возможность отдельного эфира с художницей Коллин Доран, которая иллюстрировала роман. Также планируется виртуальная встреча с Уилкинсом, который расскажет о вселенной «Благих знамени».

Эксперты отмечают, что переработка проекта повлияет на сроки, но основная часть работ завершена. Доставка графического романа запланирована на лето 2025 года.

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Екатерина Петрова