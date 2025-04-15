Заморозки в Турции приведут к снижению экспорта фруктов и овощей в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Заморозки нанесли серьезный ущерб будущему урожаю винограда, а также урожаю абрикосов, яблок и черешни в Турции. Об этом пишет ТАСС.

По прогнозам профессора Университета Коньи Халука Гедикоглу, специализирующегося на международной экономике сельского хозяйства, потеря составила около 80% урожая винограда и 50% — абрикосов, яблок и черешни. Это приведет к заметному сокращению объемов производства и экспорта этих фруктов и овощей из Турции в Россию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Данные о потерях были предоставлены самими фермерами. Они отражают общую ситуацию по стране, так как Конья является одним из основных сельскохозяйственных регионов Турции.

При этом засуха и активность грызунов представляют серьезную угрозу для будущего урожая в Татарстане. Недостаток осадков в осенне-зимний период привел к значительному снижению влажности почвы, что усугубилось аномально теплой погодой.

Рената Валеева