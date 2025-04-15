В Татарстане засняли редкую выдру, охотящуюся в реке Иж

Фото: Динар Фатыхов

Вблизи берега памятника природы — реки Иж начальник заказника «Кичке-Тан» Руслан Маннапов запечатлел краснокнижную выдру, поедающую рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Выдра обыкновенная занесена в Красную книгу Татарстана. Эти животные предпочитают жить в реках и даже спать прямо в воде. Основу их рациона составляет рыба, но они также питаются лягушками, раками, моллюсками и личинками насекомых.

Реальное время / realnoevremya.ru

В теплое время года выдры выбирают постоянное место жительства, а зимой могут проходить до 20 км в день в поисках пищи. По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, на территории республики обитает всего около 15 особей этого редкого вида.

Рената Валеева