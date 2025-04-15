Движение трамваев в Казани восстановлено после схода с рельсов
Движение трамваев по маршрутам №5 и №7 в Казани полностью восстановлено. Сегодня утром в районе остановок «Сафиуллина» и «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвая с рельсов.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», предварительной причиной инцидента стало уширение трамвайного пути, вызванное подгнившими деревянными шпалами.
Напоминаем, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд рублей.
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