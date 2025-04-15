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Движение трамваев в Казани восстановлено после схода с рельсов

17:49, 15.04.2025
Движение трамваев в Казани восстановлено после схода с рельсов
Фото: Максим Платонов

Движение трамваев по маршрутам №5 и №7 в Казани полностью восстановлено. Сегодня утром в районе остановок «Сафиуллина» и «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвая с рельсов.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», предварительной причиной инцидента стало уширение трамвайного пути, вызванное подгнившими деревянными шпалами.

Напоминаем, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд рублей.

Рената Валеева

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