Движение трамваев в Казани восстановлено после схода с рельсов

Фото: Максим Платонов

Движение трамваев по маршрутам №5 и №7 в Казани полностью восстановлено. Сегодня утром в районе остановок «Сафиуллина» и «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвая с рельсов.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», предварительной причиной инцидента стало уширение трамвайного пути, вызванное подгнившими деревянными шпалами.

Напоминаем, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд рублей.



Рената Валеева