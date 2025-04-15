Фонды Элтона Джона внесены в список нежелательных организаций в России

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Минюст России включил фонды британского исполнителя Элтона Джона в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

В список попали британский и американский Elton John AIDS Foundation* («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»*), а также британская организация Justice for Journalists Foundation* (Фонд «Справедливость для журналистов»*).

Ранее Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории страны. По их данным, целью деятельности первой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп — приверженцев ЛГБТ**, лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.

Рената Валеева