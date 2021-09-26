За неделю в России от COVID-19 умерло максимальное количество людей за всю пандемию

Фото: Максим Платонов

Как следует из подсчетов ТАСС с использованием данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, минувшая неделя оказалась рекордной по количеству смертей от коронавируса в России за все время пандемии. За неделю от COVID-19 умерли 5 682 россиянина. Всего пандемия унесла жизни 203 900 человек в нашей стране. Таким образом, официальная летальность составляет 2,75%.

Надо понимать, что данные оперштаба учитывают только те случаи, когда коронавирус стал основной подтвержденной причиной смерти, в эту статистику не входят многочисленные летальные исходы осложнений, вызванных ковидом.

Заболеваемость в России выросла на 8,25% и составила 145 985 заразившихся за последнюю неделю, по сравнению со 145 858 за 13—19 сентября.



В Татарстане 26 сентября зарегистрировано 62 заболевших COVID-19. Всего на сегодняшний день этот диагноз официально поставлен 26 820 татарстанцам.

Людмила Губаева