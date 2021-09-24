Сыч улетел в Италию, а Нейдеру отвечать за общак?

Как слесарь КАПО им. Горбунова стал криминальным «премьером» по Республике Татарстан — версии силовиков и защиты

Фото: Ирина Плотникова

Повестку на допрос в Верховный суд РТ планируют направить «вору в законе» Роману Сычеву, он же Сыч и Рома Казанский. Он проходит свидетелем обвинения по делу своего соратника Сергея Нейдерова. Последнего силовики считают криминальным рулевым всея республики. По данным источников «Реального времени», найти статусного свидетеля будет непросто — в последний раз силовики общались с Сычом в мае в Москве. После чего тот, по слухам, улетел из страны. Какие показания он дал по делу Нейдера, за что «положенец» получил первый срок, и как следователи видят «должностные обязанности» ставленника воров, — в материале «Реального времени».

Прогул с уголовными последствиями — первый приговор Нейдерова



Что такое прогон, общак и сходка, чем занимаются «воры в законе» и кто такие Сыч, Газон, Татарин и Шустрый? Терминология преступного мира, с его «законами», прозвищами и символами в виде татуировок стала важной составляющей судебного процесса, который накануне стартовал в Верховном суде Татарстана.

Сергею Нейдерову на этой неделе стукнет 60. Под суд он пошел уже в четвертый раз. Его обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также занятии высшего положения в преступной иерархии — статуса «положенца» криминальной среды по всему Татарстану.

Первое дело этого авторитета 38 лет назад рассматривал еще Верховный суд ТАССР. Согласно приговору, 21-летний слесарь Сергей Нейдеров прогулял пять рабочих дней по причине злоупотребления спиртным и, чтобы оправдаться, представил на КАПО (ныне Казанский авиазавод им. Горбунова) фальсифицированную медсправку. Бланк этой справки с поддельными печатями он приобрел в пивном ларьке на улице Ленинградской за 5 рублей у неустановленного следствием лица. А еще попросил этого продавца заполнить нужные графы — якобы получил освобождение от работы после обследования в травмпункте в связи с ушибом голенного сустава левой ноги.

Терминология преступного мира, с его «законами», прозвищами и символами в виде татуировок стала важной составляющей судебного процесса, который накануне стартовал в Верховном суде Татарстана. Фото: Максим Платонов

Прогульщик полностью признал вину и в январе 1983 года получил год исправительных работ на том же заводе с вычетом 20% заработка в доход государства — за использование заведомо подложного документа и соучастие в его подделке.

До конца исправительного срока Нейдеров не доработал — через 3 месяца посадили за разбой в составе группы с применением оружия и нанесением тяжких телесных повреждений. С учетом первого приговора дали 7 лет и 4 месяца колонии без конфискации имущества. Отсидел, вышел и в 1995-м снова оказался за решеткой уже за хулиганство — выломал дверь, когда теща отказалась пускать в квартиру. Вину искупал 8 месяцев, в изоляции от общества. Все три судимости давно погашены.

«Добрый и отзывчивый человек» с тремя выговорами

«Воровская» статья 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) предусматривает срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. Еще до 5 лет несвободы предусмотрено за незаконное приобретение, перевозку, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

В МВД Татарстана и прокуратуре республики считают — Нейдеров виновен во всем вышеперечисленном.

23 марта 2021 года в его доме в деревне Кызыл-Байрак Верхнеуслонского района нашли переделанный из сигнального в боевой пистолет с нарезным стволом калибра 9 мм, 20 патронов для стрельбы из данного пистолета, а также ПМ, Стечкина и даже пистолета-пулемета и еще 22 патрона калибра 5,45 мм, штатных для ПСМ. Тайников в доме оказалось три — арсенал хранили за батареей и под диванами.

«То, что я вовремя его не сдал — это моя вина», — признает подсудимый.

Несмотря на возражения защиты, арест Нейдерову продлили на полгода — до марта 2022-го

Соседи Нейдерова по казанскому адресу отзываются о нем положительно: «Со всеми в дружеских отношениях, всегда готов прийти на помощь, очень добрый и отзывчивый человек, с которым приятно общаться». Не докучал и участковому: «Жалоб не было, в пьяном виде в общественных местах не появлялся». Такие характеристики оглашались на прошлом заседании суда, при рассмотрении вопроса о продлении фигуранту ареста. Негатив прозвучал лишь в бумаге от начальства СИЗО: «Следственно-арестованный характеризуется отрицательно, имеет три выговора».

Подсудимый просился на волю — лечиться: «Давление у меня, сердце. Инфаркт был. На обоих глазах — глаукома, правый глаз почти не видит, левый — на 80% только. Я весь 2019 год лежал в Чебоксарах практически, там мне сделали около 20 операций»

Председательствующий судья Айрат Ибатуллин поинтересовался у бывшего механика ООО «Стройснабкомплект»: «А на работу вы ходили?». Получив утвердительный ответ, уточнил: «Ежедневно?». Нейдеров пояснил — каждый день не было необходимости: «Предприятие в Москве работало, там машины такие же, как метро бурят, только меньшего размера. Опускаешь на 10 метров в котлован — она бурит, потом — тоннель для прокладки проводов укрепляется бетонными кольцами».

Несмотря на возражения защиты, арест Нейдерову продлили на полгода — до марта 2022-го.



Прокурор Руслан Губаев подробно изложил фабулу обвинения, в которую вошел и подробный перечень «организационно-распорядительных, нормативно-регулирующих и дисциплинарных полномочий» подсудимого

«Должностные обязанности «положенца» — пропаганда, общак, конфликт интересов

С подачи адвоката подсудимого Рустема Сафина вчера суд приобщил к материалам медицинские документы о лечении его клиента в 2019—2020 году.

Далее прокурор Руслан Губаев подробно изложил фабулу обвинения, в которую вошел и подробный перечень «организационно-распорядительных, нормативно-регулирующих и дисциплинарных полномочий» подсудимого «в пределах подконтрольной ему территории Республики Татарстан».

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и гособвинения, Нейдеров пожелал занять высшее положение в преступной иерархии, уже имея за плечами судимости, авторитет и определенную известность в уголовной среде на территории Татарстана, а также безупречную репутацию в криминальном мире наравне с личными волевыми качествами, организаторскими способностями, амбициями и авторитарностью.

Преступная сходка состоялась не позднее 31 декабря 2015 года на территории гостиничного комплекса «Дубай» в Высокогорском районе Татарстана, как считают силовики, на том собрании лидеров преступного мира республики, включая «вора в законе» Сычева, он же Сыч, в результате «основанной на криминальных традициях процедуры», Нейдеров, он же Нейдер, был признал «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, так называемым положенцем, за которым определена зона преступного влияния в пределах территории Татарстана».

Как считают силовики, на том собрании лидеров преступного мира республики Нейдеров, он же Нейдер, был признал «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»

По версии обвинения, о решении сходняка известили криминальный мир, а новый высокий статус Нейдерова обязал нижестоящих в преступной иерархии «безоговорочно подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям».



Далее Губаев озвучил фактически «должностные права и обязанности «положенца», как их видят борцы с преступностью:

соблюдать и пропагандировать воровские преступные традиции

лично или через подручных организовывать и контролировать поступление денег в неформальную воровскую казну — общак, за счет которого осуществлять материальную поддержку людей в СИЗО и колониях

использовать поступления на личные и иные цели, в том числе — на функционирование системы криминальных отношений

контролировать и подыскивать новые нелегальные источники доходов

назначать нижестоящих в преступной иерархии

с целью обеспечения эффективности управления криминальной средой на подконтрольной территории, распределять доходы от преступлений в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами, в том числе — для личного обогащения

осуществлять покровительство лицам, намеревающимся совершить преступления либо совершившим преступление с целью предотвращения конфликта интересов между субъектом преступной иерархии и другими лицами из преступной среды

разрешать споры, конфликты между указанными субъектами

применять к нарушителям сложившихся правил и воровских традиций принятые в преступной среде «меры дисциплинарной ответственности», в том числе понижение статуса.

«Воровской тариф» за решение конфликта группировок

Гособвинитель подчеркнул — с апреля 2019-го, после правок в УК и УПК РФ само занятие высшего положения в преступной иерархии стало уголовным преступлением, но Нейдеров от статуса «положенца» не отказался и под конец 2019-го назначил нового смотрящего за «общаком», а в 2021 году давал указания противоборствующим сторонам казанских и зеленодольских группировок.

Силовики считают, что еще в 2016-м Нейдер наделил неформальным статусом «смотрящего за «насущным общаком» (продовольствием и сигаретами для сидельцев) Сабирова по прозвищу Татарин, не позднее конца декабря 2019-го лишил его статуса «за нарушение криминальных правил и традиций» — злоупотребление спиртным. Новым «смотрящим» назначил Юзеева по прозвищу Чупа.

Прокурор Губаев отметил — у казанца Гостева (он же Шустрый) из ОПГ «Мебелька» был затяжной конфликт с предпринимателем, который в 2013 году дал ему деньги в валюте на покупку BMW и строительной техники, но машины так и не получил. Предпринимателя поддержали неустановленные члены ОПГ «Бригада Советского района» (БСР), потребовали вернуть долг с процентами, с учетом курса доллара.

По какой причине конфликт, не разрешился за 7 лет, в обвинении не прозвучало. В 2021-м Шустрый получил информацию, что для урегулирования вопроса нужно собрать и передать лицам с преступным статусом «вор» не менее $20 тысяч. Переговорил со своим кредитором и договорился — каждый скинется по 300 тысяч рублей. Предпринимателю-кредитору помогли его покровители из БСР. В итоге, Гостев отдал Нейдерову не менее 600 тысяч рублей, из которых Нейдер не позднее 8 февраля 2021 года передал неустановленным «законникам» лишь половину, а остальное направил на поддержку сидельцев СИЗО и колоний Татарстана, считают силовики.

После заседания адвокат подсудимого Рустем Сафин изложил свою версию событий — о конфликте в Зеленодольске Нейдеров узнал, находясь в здании отдела по борьбе с оргпреступностью

Далее Нейдеров организовал встречу конфликтующих сторон в казанском кафе «Амирхан» на Беломорской, где разъяснил неустановленным активистам БСР и Шустрому, что последний «должен вернуть ровно столько, сколько ему было передано».

В январе того же года «положенец» в Казани при личной встрече с Масленниковым, лидером зеленодольской ОПГ «Карламарксовские», обязал его — не вступать в ответные действия с применением насилия в отношении противоборствующей ОПГ «Чайники». Таким образом, по версии обвинения, Нейдеров использовал свой статус для разрешения силового конфликта зеленодольской братвы, которая в ночь на 9 января у магазина «Верный» в количестве не менее 30 человек «демонстративно подвергла избиению металлическими прутьями неустановленных лиц». Напомним, это побоище стало поводом для масштабного десанта силовиков в Зеленодольск.



После заседания адвокат подсудимого Рустем Сафин изложил свою версию событий — о конфликте в Зеленодольске Нейдеров узнал, находясь в здании отдела по борьбе с оргпреступностью и там же ему предложили сделать звонок знакомому. «Он спросил у него — что там в Зеленодольске?». Теперь это преподносят будто он занимался решением конфликта», отметил защитник.

«Личные моменты» отъезда Сычева из Казани

Арестовали Нейдера по обвинению в занятии высшего положения в криминальной среде 24 марта 2021 года вечером. Ранним утром того же дня на волю из казанской колонии вышел Роман Сычев, которого гособвинитель и полиция называли и продолжают называть «вором в законе» по прозвищу Сыч. В отношении него уголовное дело по статье 210.1 УК РФ не возбуждалось и заявлений о том, что Сыч отказался от данного статуса не было.

По информации источников «Реального времени», отсидевший 2 года и 7 месяцев за незаконный оборот наркотиков и оружия «вор» покинул Татарстан в тот же день. Но в мае его допрашивали в Москве по делу Нейдерова. Говорят, свидетельствовал он скорее в защиту Нейдерова, однако был включен в список свидетелей обвинения.

Вчера на вопрос суда — где сейчас Сычев, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с оргпреступности угрозыска МВД Татарстана Ринат Акчурин поначалу ответил: «Не могу сказать». Потом уточнил — «Он в городе Москве». Причиной отъезда Сычева из Казани полицейский указал «личные моменты». На вопрос председательствующего — возможно ли будет вызвать его на судебное заседание, сказал не слишком уверенно — «решиться вопрос».

Один из источников «Реального времени», знакомый с ходом данного дела, поделился непроверенной информацией, что Сыч улетел в Италию. Такой слух появился еще летом. Является ли это правдой — покажет процесс.

Именно этот оперативник по просьбе гособвинителя Руслана Губаева объяснял суду ряд криминальных понятий

Заметим, в ходе допроса суда Акчурин уважительно именовал Сычева по имени-отчеству Роман Николаевич. Именно этот оперативник по просьбе гособвинителя Руслана Губаева объяснял суду ряд криминальных понятий. И он же сообщил, что для подтверждения оперативной информации о сходке 2015-го года в местном «Дубае» полицейские проводили оперативные мероприятия в формате «Наблюдение» — приглашали в отдел на неформальную беседу присутствовавших на той сходке Николая Кипрова и Газинура Назмутдинова, известных как Калек Осиновский и Газон: «Вышеуказанные лица подтвердили, что была сходка, где Нейдерова наделили статусом положенца».

Со слов Акчурина сам Нейдеров в ходе подобной беседы также подтвердил версию силовиков, причем, неформальное признание фиксировалось с помощью видео и аудио. В формате ОРМ предупреждать человека об использовании таких спецсредств силовики не обязаны.

Оперативник добавил, что о новом статусе Нейдерова был «прогон» — письмо засылали в места лишения свободы и участникам преступной среды на воле. Далее Акчурин подтвердил роль обвиняемого в решении конфликтов между ОПГ со ссылкой на полученные сведения от зеленодольского лидера Масленникова. А еще рассказал, что в феврале 2021-го после сходки представителей БСР и Шустрого с Нейдером в кафе «Амирхан» туда наведались сотрудники БОП и СОБРа, лидеры были задержаны.

Адвокат Рустем Сафин поставил под сомнение «непринужденность» признательных бесед с операми до возбуждения дела, а еще поинтересовался — изымали ли силовики тот самый «прогон» — документальное подтверждение о возвышении Нейдерова. «Свидетели говорили, что в 2015-м они находились в колонии, и в этот момент пришел прогон, что Нейдеров назначен положенцем. Всем осужденным об этом стало известно», — отвечал старший оперуполномоченный.

Со ссылкой на показания Радика Сабирова — бывшего держателя «общака насущного» для поддержки колоний, Ринат Акчурин сказал, что общак в денежной форме находился «у самого Нейдерова». Напомним, денег этих не нашли. А сам обвиняемый на аресте настаивал — полномочий держать воровской общак у него не было.

В процессе объявили перерыв до 18 октября.